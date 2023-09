‘GH VIP’ sorprèn: el càsting complet i primer intent d’abandonar

Gran Hermano VIP ha tornat a Telecinco per la porta gran. La cadena ha recuperat un format maleït després del judici que han perdut contra una exconcursant, una denúncia que els va forçar a deixar aquest reality tan exitós en un calaix. Més de mil dies després, han ofert tot un espectacle que han volgut modernitzar per diferenciar-lo de tot el que havien fet fins ara.

La primera gran novetat està en la presentadora, Marta Flich, que no ha rebut molt bones crítiques en aquesta estrena. Se l’ha vist nerviosa, sense la mala llet dels anteriors presentadors i, a més a més, s’ha quedat en blanc un parell de vegades i s’ha fet evident que era perquè li fallava el cue (el mecanisme que fan servir per anar llegint tot el que han de dir).

La presentadora ha tingut una entrada triomfal a plató | Telecinco

Qui són els concursants de Gran Hermano VIP?

El càsting ha generat sentiments trobats. Hi ha noms potents i inesperats, mentre que d’altres consideren que no són tan coneguts com en altres ocasions. Anem a pams. Segurament la més famosa d’aquesta edició és Karina, la icònica cantant d’Eurovisió que reconeixia estar “morta de por”. També és gros el fitxatge de Carmen Alcayde, la presentadora i tertuliana que ara s’arrisca com a concursant. Era d’esperar que acabessin confiant en Oriana una altra vegada, una estrella de realities que en l’últim va abandonar poques hores després de començar. La reaparició de Jessica Bueno ha estat una gran sorpresa també, tenint en compte que l’ex de Kiko Rivera no apareixia a televisió des de feia vuit anys.

S’havia especulat amb l’entrada al concurs de Gustavo Guillermo, el xòfer i treballador més proper de María Teresa Campos. Només deu dies després de la seva mort, l’home inicia aquesta aventura televisiva i ha rebut per totes bandes perquè semblava evident que s’havia aprofitat de la situació. Des del programa ho han negat, tot assegurant que el contracte ja estava signat abans que ella morís i que, de fet, María Teresa li hauria donat la seva benedicció abans de morir. Per una altra banda, la incorporació que ja s’havia fet oficial abans d’aquesta estrena era la de Sol Macaluso. La corresponsal de guerra a Ucraïna s’enfronta a un front molt diferent en aquesta ocasió com a concursant d’un reality. Les crítiques no s’han fet esperar.

El xòfer de María Teresa Campos, nou concursant | Telecinco

El programa ha contractat familiars i parelles de famosos com Zeus Montiel, el fill de Sara Montiel que mai abans havia fet una cosa similar. També serà concursant Luitingo, familiar llunyà de Chiquetete i concursant de Got Talent. Marta Castro, per la seva banda, vol donar-se a conèixer més enllà de ser catalogada com l’exparella de Fonsi Nieto i actual xicota de Rodri.

I pel que fa als participants menys coneguts? En aquesta edició, donaran a conèixer alguns tiktokers com Albert Infante de Mataró, que té un xou de transvestits i flamenc; Luca Dazi, un exconcursant de Masterchef molt polèmic a qui van acusar de fer trampes, i Pilar Llori, concursant de FBoy Island España. També hi haurà models com Susana Bianca, model curvy internacional, i Michael Terlizzi, un italià de MYHYV que té comptes pendents amb Orianna.

Karina i Jessica Bueno, entre les concursants de GH VIP | Telecinco

Finalment, completen aquest càsting dos esportistes com són Pedro García Aguado, campió olímpic i Hermano Mayor, i Javier Fernández, retirat de les competicions d’alt nivell en patinatge.

Primer intent d’abandonar en la gala d’estrena de GH VIP

La presentadora Laura Bozzo també ha signat per GH VIP. Ella ha deixat els platós sud-americans en què s’ha fet famosa i es posarà a prova en aquesta aventura. Bozzo ha acabat sent protagonista de la primera gala en deixar anar que ja volia abandonar. I per què? En conèixer una de les noves normes del programa, que tots haurien d’intentar trobar unes boles daurades si volien sortir del soterrani en què els havien tancat. Ella, indignada, ha esclatat: “Jo marxo. Vull parlar amb algú de producció. A mi no em fa falta això”, esclatava d’una manera surrealista poc després de començar.

Laura Bozzo ha volgut abandonar ben aviat | Telecinco

Tots els concursants estaran dividits en dues cases diferents. Una inspirada en el passat i una altra en el futur. A més a més, com a novetat s’ha incorporat la possibilitat de fer servir La máquina de los deseos, que et concedirà un avantatge o un caprici a canvi de renunciar a part dels 150.000 € de premi. Una nova aventura televisiva que Telecinco espera que els ajudi a millorar una audiència totalment enfonsada.