Missatges d’odi i racisme contra la primera concursant de ‘GH VIP’

Sol Macaluso és la primera concursant confirmada de la nova edició de Gran Hermano VIP, que s’estrena aquest dijous a Telecinco. Els ha costat trobar famosos que volguessin participar-hi, però l’enviada especial dels informatius de Telecinco a Ucraïna ha acabat acceptant l’oferta. El reality havia estat el més vist de tota la graella, però els ha afectat molt la denúncia d’una exconcursant contra ells per permetre que abusessin d’ella a dins de la casa. Es van quedar sense anunciants i van deixar d’emetre el programa uns quants anys, però creuen que tot està oblidat i hi tornen amb Marta Flich al capdavant.

Encara hi ha molta gent rancorosa contra aquest espai i Sol ha estat víctima de l’odi que hi ha contra ell. La periodista argentina ha concedit unes declaracions en exclusiva a Socialité, el programa de María Patiño a Telecinco. Aquí, ha denunciat que l’estiguin criticant i omplint a missatges d’odi a través de les xarxes socials.

Sol Macaluso era la reportera a Ucraïna | Telecinco

Sol Macaluosa lamenta estar rebent un munt de missatges d’odi

“Els comentaris d’odi estan focalitzats, sobretot, en el racisme contra mi, contra el meu cos físic i en la meva experiència laboral… contra tot, vaja. Es pregunten per què contracten estrangers com jo, ja que creuen que hauria de participar en el GH d’Argentina. Em diuen que em torni al meu país, que aquí l’única cosa que faig és prendre la feina a espanyols”, lamenta.

També critiquen el seu físic i això li fa especialment mal: “M’acusen d’estar massa grassa, que l’elecció del meu vestit era dolenta i que el meu cos és quadrat. Doncs el meu cos és així i m’agrada tal com és. La gent és zero empàtica perquè he patit un avortament de bessons fa menys d’un mes. És molt dur estar passant per un dol i que, a més a més, t’assetgin a través de les xarxes socials“, ha lamentat.

La periodista s’imaginava la seva participació en el programa embarassada, però un avortament ha trencat aquests plans: “Quan vam perdre els nostres fills, el pitjor que ens podia passar, en un primer moment vaig dir que no tenia força per continuar endavant amb la participació en el concurs. La meva família, però, em va dir que ho havia acceptat i que ho havia de fer per ells”.

Ella és la primera concursant confirmada de GH VIP | Telecinco

Li estan dient de tot, també, en viralitzar-se un missatge que va escriure ella mateixa el 2016. En ell, criticava el programa pel qual ara acaba de signar un contracte: “El dia que tingui fills, si us plau que no em surtin tan bojos com per desitjar anar al programa”, deia llavors. Una polèmica sobre la qual també ha parlat ara: “No em penedeixo perquè la Sol del 2016 pensava allò. És vàlid equivocar-se i he pogut canviar d’opinió. Quan la gent ha de buscar tant en el passat és perquè no està contenta amb el seu present”.

Un fitxatge que li ha comportat un munt de crítiques a la periodista de guerra, que ha canviat el front ucraïnès per un reality. Encara no ha començat aquesta aventura i ja podria tenir ganes d’acabar-lo, tenint en compte tot el que ha hagut de llegir sobre ella.