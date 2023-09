Telecinco prepara l’estrena de Gran Hermano VIP, que competirà els dijous amb el Masterchef de TVE. El concurs culinari de Jordi Cruz s’estrena aquesta setmana, mentre que el reality rival no ho farà fins a la setmana següent. Els ha costat molt trobar concursants que hi volguessin participar, però finalment haurien començat a muntar una plantilla amb la qual volen cridar l’atenció dels teleespectadors. De tots els noms que s’han rumorejat, hi ha hagut un que ha sorprès en especial. Ens referim a Jairo Alonso, una de les exparelles d’Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta de la Comunitat de Madrid va sortir amb el perruquer i comercial durant quatre anys, una relació consolidada de la qual confien que parli en aquesta primera experiència com a protagonista d’un reality. L’anunci no és oficial, però el mitjà especialitzat Fórmula TV el dona per segur. Van trencar el 2020, però després d’allò se’ls ha tornat a veure junts en un senyal que han mantingut l’amistat. És per això que creuen que aquest fitxatge pot donar molt de joc, ja que té informació privilegiada sobre ella. Ja seria una fantasia imaginar-la a ella com la seva defensora a plató, però això sí que és més que impossible que passi.

Jairo ha experimentat diversos canvis de feina. Quan a començar la relació amb Ayuso era assessor d’imatge, una professió que va abandonar per provar sort com a responsable de màrqueting de centres d’estètica i en una constructora. Posteriorment, va passar a ser cap d’operacions i mànager de desenvolupament de negoci d’una empresa tecnològica. Ha decidit tornar a canviar de vida amb aquest pas a televisió? Aquesta experiència com a concursant de realities li obriria la porta a treballar com a tertulià de televisió. A més a més, també pot ser que triomfi molt i que els teleespectadors el vulguin veure convertit en un personatge del cor més.

Sol Macaluso, primera concursant confirmada de Gran Hermano VIP

L’únic fitxatge confirmat és el de Sol Macaluso, per això, la periodista que ha cobert la guerra d’Ucraïna des d’allà per als Informatius de Telecinco. La noia ha acudit a la presentació del programa a Vitòria i ha deixat clar que ho donarà tot per demostrar que és molt més que una enviada especial: “Estic molt preparada, però no sé si la gent està preparada per a aguantar-me les vint-i-quatre hores del dia. La meva estratègia serà ser jo mateixa. Espero que hagin escollit perfils molt diferents, jo aquesta aventura l’abordaré amb moltes ganes”.

Sol Macaluso ha estat l’enviada especial de Telecinco a Ucraïna

Aquest retorn ha sobtat molt, ja que pocs creien que confiessin en una marca molt criticada i amb la imatge malmesa després del judici que han perdut. Una exconcursant, la Carlota Prado, els denunciava per permetre que un company abusés d’ella a dins de la casa. Des de llavors no havien emès el programa, ja que els anunciants van abandonar-los en bloc per mostrar el seu rebuig al que havia passat.