Mensajes de odio y racismo contra la primera concursante de ‘GH VIP’

Sol Macaluso es la primera concursante confirmada de la nueva edición de Gran Hermano VIP , que se estrena este jueves en Telecinco. Les ha costado encontrar famosos que quisieran participar, pero la enviada especial de los informativos de Telecinco en Ucrania ha acabado aceptando la oferta. El reality había sido lo más visto de toda la parrilla, pero les ha afectado mucho la denuncia de una exconcursante contra ellos por permitir que abusaran de ella dentro de la casa. Se quedaron sin anunciantes y dejaron de emitir el programa unos cuantos años, pero creen que todo está olvidado y vuelven con Marta Flich al frente.

Todavía hay mucha gente rencorosa contra este espacio y Sol ha sido víctima del odio que hay contra él. La periodista argentina ha concedido unas declaraciones en exclusiva a Socialité , el programa de María Patiño en Telecinco. Aquí, ha denunciado que le estén criticando y llenando a mensajes de odio a través de las redes sociales.

Sol Macaluso era la reportera en Ucrania | Telecinco

Solo Macaluosa lamenta estar recibiendo un montón de mensajes de odio

«Los comentarios de odio están focalizados, sobre todo, en el racismo contra mí, contra mi cuerpo físico y en mi experiencia laboral… contra todo, vaya. Se preguntan por qué contratan extranjeros como yo, ya que creen que tendría que participar en el GH de Argentina. Me dicen que me vuelva a mi país, que aquí lo único que hago es quitar el trabajo a españoles», lamenta.

También critican su físico y esto le hace especialmente daño: «Me acusan de estar demasiado gorda, que la elección de mi vestido era mala y que mi cuerpo es cuadrado. Pues mi cuerpo es así y me gusta tal como es. La gente es cero empática porque he sufrido un aborto de gemelos hace menos de un mes. Es muy duro estar pasando por un luto y que, además, te acribillen a través de las redes sociales«, ha lamentado.

La periodista se imaginaba su participación en el programa embarazada, pero un aborto ha roto estos planes: «Cuando perdimos a nuestros hijos, lo peor que nos podía pasar, en un primer momento dije que no tenía bastante fuerza para continuar adelante con la participación en el concurso. Mi familia, sin embargo, me dijo que lo había aceptado y que lo tenía que hacer por ellos».

Ella es la primera concursante confirmada de GH VIP | Telecinco

Le están diciendo de todo, también, al viralizarse un mensaje que escribió ella misma en 2016. En él, criticaba el programa por el que ahora acaba de firmar un contrato: «El día que tenga hijos, por favor, que no me salgan tan locos como para desear ir al programa», decía entonces. Una polémica sobre la que también ha hablado ahora: «No me arrepiento porque la Sol del 2016 pensaba aquello. Es válido equivocarse y he podido cambiar de opinión. Cuando la gente tiene que buscar tanto en el pasado es porque no está contenta con su presente».