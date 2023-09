‘GH VIP’ sorprende: el casting completo y primer intento de abandonar

Gran Hermano VIP ha vuelto a Telecinco por la puerta grande. La cadena ha recuperado un formato maldito desprendido del juicio que han perdido contra una ex concursante, una denuncia que les forzó a dejar este reality tan exitoso en un cajón. Más de mil días después, han ofrecido todo un espectáculo que han querido modernizar para diferenciarlo de todo lo que habían hecho hasta ahora.

La primera gran novedad está en la presentadora, Marta Flich, que no ha recibido muy buenas críticas en este estreno. Se le ha visto nerviosa, sin la mala leche de los anteriores presentadores y, además, se ha quedado en blanco un par a veces y se ha hecho evidente que era porque le fallaba el cue (el mecanismo que usan para ir leyendo todo lo que tienen que decir).

La presentadora ha tenido una entrada triunfal a plató | Telecinco

¿Quiénes son los concursantes de Gran Hermano VIP ?

El casting ha generado sentimientos encontrados. Hay nombres potentes e inesperados, mientras que otros consideran que no son tan conocidos como en otras ocasiones. Vamos por partes. Seguramente la más famosa de esta edición es Karina, la icónica cantante de Eurovisión que reconocía estar «muerta de miedo». También es gordo el fichaje de Carmen Alcayde, la presentadora y tertuliana que ahora se arriesga como concursante. Era de esperar que acabaran confiando en Oriana otra vez, una estrella de realities que en el último abandonó pocas horas después de empezar. La reaparición de Jessica Bueno ha sido una gran sorpresa también, teniendo en cuenta que la ex de Kiko Rivera no aparecía en televisión desde hacía ocho años.

Se había especulado con la entrada al concurso de Gustavo Guillermo, el chófer y trabajador más próximo de María Teresa Campos. Solo diez días después de su muerte, el hombre inicia esta aventura televisiva y ha recibido por todas bandas porque parecía evidente que se había aprovechado de la situación. Desde el programa lo han negado, asegurando que el contrato ya estaba firmado antes de que ella muriera y que, de hecho, María Teresa le habría dado su bendición antes de morir. Por otra banda, la incorporación que ya se había hecho oficial antes de este estreno era la de Solo Macaluso. La corresponsal de guerra en Ucrania se enfrenta en un frente muy diferente en esta ocasión como concursante de un reality . Las críticas no se han hecho esperar.

El chófer de María Teresa Campos, nuevo concursante | Telecinco

El programa ha contratado a familiares y parejas de famosos como Zeus Montiel, el hijo de Sara Montiel que nunca antes había hecho una cosa similar. También será concursante Luitingo, familiar lejano de Chiquetete y concursante de Got Talent . Marta Castro, por su parte, quiere darse a conocer más allá de ser catalogada como la expareja de Fonsi Nieto y actual novia de Rodri.

¿Y en cuanto a los participantes menos conocidos? En esta edición, darán a conocer algunos tiktokers como Albert Infante de Mataró, que tiene un show de travestis y flamenco; Luca Dazi, un ex concursante de Masterchef muy polémico a quién acusaron de hacer trampas, y Pilar Llori, concursando de FBoy Island España . También habrá modelos como Susana Bianca, modelo curvy internacional, y Michael Terlizzi, un italiano de MYHYV que tiene cuentas pendientes con Orianna.

Karina y Jessica Bueno, entre las concursantes de GH VIP | Telecinco

Finalmente, completan este casting dos deportistas como son Pedro García Aguado, campeón olímpico y Hermano Mayor , y Javier Fernández, retirado de las competiciones de alto nivel en patinaje.

Primer intento de abandonar en la gala de estreno de GH VIP

La presentadora Laura Bozzo también ha firmado por GH VIP . Ella ha dejado los platós sudamericanos en los que se ha hecho famosa y se pondrá a prueba en esta aventura. Bozzo ha acabado siendo protagonista de la primera gala al soltar que ya quería abandonar. ¿Y por qué? Al conocer una de las nuevas normas del programa, que todos tendrían que intentar encontrar unas bolas doradas si querían salir del sótano en que los habían cerrado. Ella, indignada, ha estallado: «Yo me voy. Quiero hablar con alguien de producción. A mí no me hace falta esto», estallaba de una manera surrealista al poco de empezar.

Laura Bozzo ha querido abandonar bien pronto | Telecinco