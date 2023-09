Gala intensa a ‘Masterchef’ amb un plat immenjable i una confessió dolorosa

Masterchef ha competit amb l’estrena de Gran Hermano VIP amb un programa amb una prova desastrosa, una confessió íntima inesperada i una esbroncada. L’expulsat ha estat César Cadaval de Los Morancos, una decisió que clarament no s’esperava perquè s’havia esforçat de valent.

L’humorista va presentar un plat de conill que li havia quedat cru, fins a tal punt que no van poder menjar-se’l. Aquest error de temps de cocció va esdevenir clau perquè tinguessin clar que havia de ser ell qui abandonés el concurs de cuina.

Cesar de Los Morancos, expulsat de Masterchef | TVE

Tania Llasera treu a la llum un episodi trist del seu passat

Per una altra banda, Tania Llasera ha acabat sent protagonista d’un moment de l’emissió d’aquest dijous. La presentadora i influencer de maternitat ha volgut aprofitar l’encàrrec del jurat per treure a la llum un episodi del seu passat que pocs coneixien.

La idea era que s’inspiressin en alguna vivència important per idear un plat. Ella optava per rememorar un dels episodis més durs de la seva vida, quan tenia una relació amb un noi que va maltractar-la psicològicament: “El plat es diu Caperucita feroz i la protagonista és una caperucita que amb 18 anys va marxar a estudiar a Anglaterra i, allà, va trobar-se amb un llop ferotge”, engegava.

En aquesta història personal, Tania reconeix que aquest xicot va aconseguir que cregués que ella no servia per a res: “Finalment, ella va poder matar el llop metafòricament i va acabar convertint-se en una persona amb molta autoestima, una persona que avui està a Masterchef i us està mirant”.

“Aquesta persona em deia que jo no servia per a res, que no era intel·ligent, que ho feia tot malament i que era ximple. Et van minvant l’autoestima i tu te’ls creus… Creus que tens una relació passional quan, en realitat, és una relació molt tòxica. El que tinc clar és que això no em tornaria a passar mai i, de fet, si veig una amiga en aquesta situació sempre em salten les alarmes”, ha prosseguit en una confessió inesperada.

Tania Llasera fa una confessió molt íntima | TVE

Álvaro Muñoz Escassi, esbroncat per fer trampes a Masterchef

Álvaro Muñoz Escassi ha rebut l’esbroncada dels membres del jurat per saltar-se les normes del concurs. El genet estava salvat, així que es trobava al balconet mentre observava què feien els companys. Des d’aquesta posició, tots tenen totalment prohibit dirigir-se als altres per donar-los instruccions o ajudar-los mínimament. Ell, en canvi, va intentar saltar-s’ho.

Toc d’atenció per a Álvaro Muñoz Escassi | TVE

Jordi Cruz va adonar-se que estava donant consells des d’allà i va avisar-lo que aquesta actitud podia tenir conseqüències per a ell, encara que ho estigués fent amb la bona intenció: “A la pròxima indicació que senti que dones, faré que baixis aquí a cuinar en la prova d’eliminació”. Després, però, Escassi va continuar fent gestos als companys mentre intentava que no l’enxampessin.