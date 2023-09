Així serà la dieta de Sofia de Borbó a l’escola cara de Gal·les

Sofia de Borbó ha posat rumb cap a Gal·les per iniciar el curs escolar al centre privat al qual també va assistir la seva germana Elionor. A l’UWC Atlantic College s’hi estarà els dos anys del Batxillerat internacional, una estada que suposarà la seva primera experiència a l’estranger sense els pares. Diuen que compartirà habitació, presumptament, amb altres alumnes i que cursarà extraescolars com si fos una noia més.

Pel que fa al seu dia a dia, s’ha filtrat quina serà la dieta que seguirà. I és que aquesta escola té un règim alimentari estricte i posen molt d’èmfasi en oferir una bona alimentació als nens rics que hi estudien.

La revista Semana insisteix en la idea que Letícia està molt obsessionada amb l’alimentació saludable i que, per aquest motiu, està contenta. Veu que la filla menjarà bé en aquests primers anys fora de casa, un objectiu que també va perseguir quan les filles es quedaven a dinar al menjador de l’escola de Madrid en la qual, diuen, hauria exigit que es canviés per evitar que les filles mengessin fregits.

Sofia de Borbó marxa a viure a Gal·les | Europa Press

L’escola de Gal·les posa a disposició dels alumnes diversos menús. En el seu menjador, Sofia de Borbó podrà menjar una gran varietat de verdures i fruites. A més a més, destaca per cuinar plats de gastronomies de tot el món com els tacos mexicans, l’hummus, pastes italianes… També menjarà carn i peix, encara que aquest tipus d’aliments no tenen tanta presència en aquest tipus de dieta.

Sofia no és l’única que passarà vergonya en saber-se que la mare ha pressionat per modificar el menú del seu centre. I és que també hauria demanat que s’ampliés l’oferta de fruites en l’Acadèmia Militar de Saragossa en la que ha començat a viure recentment.

El gos Jan, protagonista del comiat més familiar de Felip, Letícia i Sofia

En les fotos que han compartit en el perfil oficial de la Casa Reial sobre el comiat de Sofia, s’hi ha colat un protagonista inesperat. No se sabia que la família reial tenia mascota, però s’ha confirmat que viuen amb un llaurador negre preciós anomenat Jan. Els fotògrafs han captat a la filla petita dels monarques espanyols a les portes de La Zarzuela amb ells, una estampa familiar en què s’han abraçat i han somrigut abans que marxés cap a la seva nova vida.

El gos de Sofia, protagonista de la foto familiar | Casa Reial

El llaurador Jan ha protagonitzat la foto | Casa Reial

Els monarques espanyols s’acomiaden de Sofia | Casa Reial

El gos ha volgut acomiadar-se de Sofia, una escena molt tendre en què ella ha reaccionat a la seva estima tot llançant-li un disc de plàstic que ha suposat una de les últimes estones de joc que tindrà en ell en els pròxims mesos. Amb aquesta estampa familiar i espontània, els monarques han pretès mostrar una imatge més natural per intentar allunyar-se del protocol estricte i les crítiques.