Els gustos de gelat preferits d’Elionor, Felip VI, Letícia i Sofia

Sovint transcendeixen informacions sobre els gustos de la Casa Reial pel que fa al menjar o les begudes. L’últim que es va revelar és que a la reina Letícia d’Espanya li agrada una beguda catalana que sempre té a la Zarzuela, el Vichy Catalán. Aquest estiu, l’establiment de gelats de confiança de la família Borbó ha parlat amb la premsa i ha revelat quins són els seus gustos de gelat preferits. L’home que ho ha explicat al programa ‘El programa del verano’ és Juan Ignacio, el propietari de la gelateria d’Aravaca, a Madrid. Aquest establiment és el més freqüentat per la família reial o, si més no, pel personal de Zarzuela que va a buscar-los el gelat. “Fa quaranta anys que treballem amb ells. És normal i corrent. Si no t’avisen ni t’adones que hi són. Venen amb els amics, en grup, i el rei és una persona amable, cordial, molt normal”, ha explicat el gelater a l’agència de notícies Europa Press.

Letícia i Felip VI es fan un selfie amb les filles a Gal·les aquest estiu – Casa Reial

Gelats vegans i sense sucre

El gelater assegura que al rei espanyol Felip VI li agrada el dolç de llet i a la reina Letícia i a la princesa Elionor el torró, la maduixa i la xocolata vegana. “A Elionor sobretot la xocolata i la maduixa, abans eren més vegans, ara són normals”, ha explicat el gelater. Al rei Felip VI se l’ha vist menjant gelat de torró sense sucre en alguna ocasió, el que demostra que és veritat el que explica el seu gelater de confiança. Pel que fa al rei emèrit fugat, Joan Carles I, li agrada el dolç de llet i el torró, com al seu fill. A Sofia de Grècia, en canvi, li agrada el gelat de mandarina.