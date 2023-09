‘GH VIP’ se enciende: un ataque de ansiedad, un infiltrado y un toque de atención

Gran Hermano VIP ha vuelto a la parrilla con un montón de explosivos. El reality más exitoso de Telecinco sabe que tiene que ofrecer espectáculo si realmente quiere mejorar las pésimas cifras de audiencia de la cadena y es por eso que este domingo, en el debate, se ha visto de todo. Desde un concursante con un ataque de ansiedad, a una bronca del presentador y la noticia que uno de los participantes es un infiltrado. Vamos por partes.

Ha preocupado ver pasarlo mal a Luca Dazi, uno de los ex concursantes de Masterchef más polémicos. El joven tiktoker se encuentra dentro del grupo de personajes con menos privilegios dentro de la casa de Gran Hermano y no está gestionándolo muy bien. De hecho, se ha puesto muy nervioso al ver todo el que tienen los otros y no ha hecho más que llorar de la impotencia y la rabia. Estaban convencidos de que este domingo les dejarían salir de la cueva, pero no ha sido así y el chico se ha roto.

En la siguiente conexión, no se le veía en ninguna parte y la dirección explicaba que había tenido que ser atendido: «Tenía demasiado idealidazado estar aquí y me ha dado un poco de ansiedad, pero quiero que mi familia esté tranquila. Me han atendido cuatro personas y el equipo del programa es genial».

Un concursante de GH VIP tiene un ataque de ansiedad | Telecinco

Un infiltrado dentro de Gran Hermano VIP

Como novedad de la edición de este año, han explicado que uno de los concursantes que han entrado a formar parte del grupo es, en realidad, un infiltrado. Una de las pruebas que tendrán que superar es intentar averiguar de quién se trata y a qué doble juego está jugando.

Lo que no saben es que se trata de Pedro García Aguado, que de momento está disimulando más o menos bien. Algunos han empezado a sospechar de él porque creen que el Hermano Mayor no tiene el perfil de concursante de este reality , pero todavía no lo han descubierto. De hecho, también sospechan de Karina y Carmen Alcayde. La experiencia de Pedro dentro del concurso continuará hasta que alguien se dé cuenta y, en aquel momento, entrará otro famoso a la casa en su lugar.

Pedro García Aguado era el infiltrado | Telecinco

Ion Aramendi, forzado a dar un toque de atención a Álex Caniggia

Ahora que todos están examinando la actitud de los otros, empiezan a surgir nombres de sospechosos y reproches. Oriana no ha dudado al señalar directamente a Álex Caniggia, puesto que cree que no tiene ningún tipo de sentido que esté concursando allí: «Él es multimillonario, así que seguro que es él». El chico, lejos de intentar defenderse con algún argumento, ha optado por cargar contra ella con una actitud que no ha hecho nada de gracia: «Eres una ridícula. ¿Me tienes rabia o envidia? Yo no te ataco, no me ataques», decía antes de empezar a tensarse de verdad la cosa entre ellos.