Surt a la llum quin era l’amagatall preferit de Joan Carles i les amants

Joan Carles de Borbó hauria tingut més de cinc mil amants si fem cas als rumors que l’envolten. El rei emèrit espanyol hauria compaginat les relacions esporàdiques amb les aventures més llargues i, fins i tot, amb relacions consolidades al marge del seu matrimoni amb Sofia de Grècia. S’ha parlat fins a l’avorriment d’aquesta vida paral·lela de l’antic monarca espanyol, ja que hauria mantingut affairs amb tota mena de dones.

El que no s’havia filtrat fins ara era l’escenari en què tenien lloc aquests enganys. Les convidava a casa mentre la dona no hi era? Reservava habitacions a hotels de luxe? Finalment, s’ha sabut quin ha estat el seu indret preferit per a aquest tipus de trobades: a bord del seu iot.

A Socialité han comentat la dèria de Joan Carles de Borbó per mantenir relacions sexuals extramatrimonials a alta mar: “El rei se sentia molt lliure i poc controlat a Mallorca. Si s’assabentava que hi havia una festa a casa d’algun amic seu, s’hi presentava sense avisar”.

Joan Carles de Borbó ha tingut moltes amants | Europa Press

Joan Carles de Borbó convidava les amants a bord del seu iot

Sofia sempre hauria sabut que Joan Carles li era infidel: “Ell sortia amb les seves amigues i ningú no sabia què passava al vaixell perquè era impossible seguir-lo tot el dia per alta mar. Sofia el va perseguir alguna vegada amb la llanxa, però mai no els arribava a enxampar”. Ja és mític el rumor que assegura que l’emèrit hauria arribat a llançar al mar a una amant per evitar ser caçat.

El iot que haurien trepitjat més amants és el Fortuna, pel que diuen en aquest programa de Telecinco. Ara mateix el tenen a la venda per 18 milions d’euros, un preu escandalós per a un vaixell de 41 metres d’eslora amb menjador, cuina, lavabo i quatre cabines.