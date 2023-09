Gran Hermano VIP no ha començat amb molt bon peu. Amb la presentadora Marta Flich al capdavant, els concursants estan enfadats perquè consideren que l’equip directiu està jugant amb ells. La primera norma que els sorprenia era que els hi diguessin que hi havia un famós infiltrat que, en realitat, no és concursant d’aquesta edició. Pedro García Aguado haurà d’intentar que els companys no el descobreixin, ja que serà en aquell moment quan s’acabi aquesta experiència per a ell. Però deixant de banda aquest canvi en la mecànica, el que tampoc no els agrada sentir que els estan manipulant.

En el debat de diumenge, el reality va mostrar un recopilatori dels pitjors moments de la convivència del grup amb menys beneficis. L’objectiu era clar, que els privilegiats sentissin pena i acceptessin el tracte que els van oferir: renunciar a 3.000 € del premi a canvi d’enviar una cistella amb menjar als rivals. Tots van coincidir que era el millor, encara que després van deixar clar que els havien col·locat entre l’espasa i la paret: “Jo crec que només ens han mostrat imatges en què es trobaven malament. I, és clar, davant de tota Espanya no pots dir que no els vols ajudar perquè això et converteix en el més mesquí”, reflexionava Aguado sobre aquesta manipulació.

Problemes els primers dies de GH VIP | Telecinco

Pedro García Aguado i Laura Bozzo, contra la direcció de GH VIP

Aquesta teoria també ha rebut el suport de Laura Bozzo: “Dius que no i et linxen… No entenen res. No estem jugant entre nosaltres, estem jugant amb un cervell privilegiat que està darrere”. I el Hermano Mayor afegia: “Aquest és el que ens està manipulant. Aquest és un favor amb reticències perquè hem decidit per ells sis”. I l’altra aplaudia la seva valentia: “El que sentim estrany és que ens toquin el cor per rebaixar el premi final. Una cosa és solidaritat i una altra que sentim que estan jugant amb nosaltres”.

Unes acusacions molt dures, però amb fonament a simple vista. És probable que acabin tenint una sanció disciplinària per haver dit això públicament, però de moment ningú no s’ha pronunciat al respecte.