Iker Casillas lliga amb una guanyadora de ‘Gran Hermano’ 16 anys més jove

Iker Casillas ha estat relacionat amb diverses noies des que es confirmés la seva separació de Sara Carbonero. Els mitjans de comunicació han arribat a publicar fotografies de l’exfutbolista amb tres dones diferents el mateix mes, el que els ha donat ales per parlar obertament d’una vida sentimental “agitada” i per donar per fet que està triomfant en aquest àmbit. Doncs bé, aquest cap de setmana s’ha afegit una altra persona a la seva particular llista de conquestes.

Segons Socialité, el programa de tafaneries dels migdies de Telecinco, Iker Casillas estaria lligant amb una exconcursant de Gran Hermano molt coneguda. Parlem de Bea Retamal, la guanyadora de l’edició del 2017. Una noia dura que podria agradar al porter, tenint en compte que li posaria like a moltíssimes de les seves fotografies a Instagram. El programa considera que aquesta és una tècnica de lligar del madrileny, que aplaudiria sobretot les fotografies en què ella es veu més sexy.

Iker Casillas, captivat per Bea Retamal de Gran Hermano 2017

La valenciana, de 26 anys, podria haver captivat Iker Casillas amb fotografies suggerents: “Comença a seguir la noia que li agrada i, llavors, inicien tots els likes. En aquesta ocasió, l’hem enxampat fent-ho amb Bea Retamal. L’exfutbolista omple el seu perfil de m’agrades i, quina casualitat, tots són a fotografies en què la concursant de realities surt sexy i lluint cos a la platja. Se segueixen mútuament ara. Podríem estar davant del naixement d’una nova parella molt ràndom“, diuen.

A Iker Casillas li agrada | Instagram

A Iker Casillas li agrada aquesta foto | Instagram

L’exfutbolista, encantat amb ella | Instagram

Iker Casillas la segueix des de fa temps | Instagram

La concursant de realities, de 16 anys menys que Iker Casillas, també ha començat a seguir el seu perfil. Si aquesta és simplement una aventura online o si arriben a quedar en persona, de moment és un misteri.