Karina es una de las concursantes que forma parte de la plantilla de esta edición de Gran Hermano VIP . Su fichaje sorprendió, ya que hacía mucho que no se la veía a televisión y todavía menos unida a un reality como este. Después de unos días con el secreto muy escondido, finalmente se ha roto y ha confesado por qué ha aceptado una propuesta que no pega nada con ella. La cantante, conocida especialmente por su paso por Eurovisión , ha tenido que recurrir en este programa para poder ganar dinero rápidamente.

Lo peor de todo es por qué necesita el premio en metálico que ofrece Telecinco, ya que no se ha apuntado para que atraviese una crisis financiera. En realidad, ha tenido que dar este paso para ayudar a su hija y a su nieta. La pequeña Ana está enferma desde hace un tiempo y toda la familia se estaría esforzando en poder pagar los médicos que necesita, un gasto importante al que Karina habría querido colaborar como abuela.

Muy preocupada, ha reconocido que sufre mucho por este tema: «Mi nieta está un poco enferma, pero yo le pido a Dios cada noche que se ponga buena. Por este motivo soy aquí, para que mi hija pueda buscar médicos mejores».

Karina entra en GH VIP por desesperación | Telecinco

La hija de Karina revela qué le pasa a la nieta

Azahara, la hija de Karina, ha dado la cara después de esta confesión de la madre. Ha explicado que su hija fue diagnosticada de una enfermedad rara y grave cuando todavía no tenía los dos meses de vida. La segunda de sus tres hijos nació en 2021 y ha sido ingresada unas cuantas veces desde entonces: «Actualmente, está controlada y su vida es lo más normal posible, pero a causa de su enfermedad necesita un cuidado permanente las 24 horas. Es por este motivo que no podré ir a plató a defender mi madre, pero lo hará mi padre».

La chica no ha querido dar más detalles y ha dejado claro que estas serán las únicas declaraciones que concederá sobre el tema porque quiere «mantener el anonimato» de su familia y de sus tres hijos. Eso sí, dice que aprovechará la presencia de la madre en televisión para pedir más investigación y formación, así como ayudas económicas a familias como ella con niños con enfermedades minoritarias: «Quiero dar visibilidad a estas familias para recordar que nuestros hijos tienen una enfermedad, pero no son raros. Al contrario, son pequeños héroes».

Contenta y agradecida al que está haciendo la madre por ellas, le ha enviado un mensaje muy tierno: «Gracias, mama. Ya lo he dicho y no me cansaré de decirlo, eres la mujer más buena, bonita, divertida y valiente del mundo. Te queremos muchísimo. Mi hija tiene la mejor familia que podía tener».