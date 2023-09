Blanca Paloma reconoce qué cambiaría de su experiencia en ‘Eurovisión’

Blanca Paloma fue la última representante española en Eurovisión , una apuesta arriesgada con el flamenco como protagonista que no obtuvo una puntuación muy buena. Sin embargo, la actuación le ayudó a hacerse un nombre de manera internacional. Ahora que han pasado unos meses, ha reflexionado al respeto en una entrevista muy completa en Bluper en la que deja claro que cree que esta experiencia le ayudará: «Ahora estoy haciendo la transición de toda esta emoción que hemos vivido todos».

Actualmente, está centrada en la creación de su primer disco. Lo que tiene claro es que siempre será fiel a sí misma y esto no lo impedirá ninguna discografía o influencia: «Nunca haré nada que no me represente». Sobre la actuación y el resultado final en Eurovisión , la decimoséptima posición, dice que está satisfecha: «Creo que mi propuesta tenía calidad y es esta la cosa por la que apostaré en mi disco. No he vuelto a ver mi actuación, pero no tengo miedo de volver a verla«.

Si no lo ha hecho, dice, es porque el resultado le habría gustado, porque se sintió «muy tranquila» y «orgullosa» de haber llevado una propuesta «arriesgada». Y añade: «Creo que los valientes fueron aquellos que la votaron y ojalá continúen escogiendo propuestas así y la Marca España se asocie a la calidad».

¿Lo único que intentaría mejorar de cara a una segunda e hipotética actuación en este mismo escenario? Mejorar su inglés: «Continúo trabajándolo, así que espero poder hablarlo mejor. Tenía ciertos límites con el idioma, pero ha estado toda una experiencia hacerme entender. Si volviera, intentaría estar más preparada en este sentido».

Blanca Paloma aplaude la oportunidad que le ha aportado Eurovisión

Considera que fue una victoria lo que consiguió en el festival internacional: «Después de tanto de tiempo hemos podido enviar una candidatura que era de nuestra raíz. ¡Esto es un éxito! A saber cuándo volveremos a llevar a Eurovisión una cosa así… Sería bonito poder mostrar toda nuestra diversidad. No siento que me penalice la posición en la que quedé porque mi carrera todavía tiene que empezar«.

Dice que ha recibido muchísimos mensajes de apoyo de todas partes y que hay gente extranjera que también quiere continuar descubriendo el género del flamenco, «el que quizás encontró por primera vez en Eurovisión «. Está convencida de que de aquí a diez años continuará sintiéndose «orgullosa» de lo que ha hecho, además.

La representante de España, Blanca Paloma, en Eurovisión 2023 | EBU