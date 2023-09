Rosalía publica fotos inèdites del seu primer estiu com a soltera

Rosalía ha estat desapareguda des que acabés la seva gira mundial, un descans també de l’activitat a les xarxes socials que ha coincidit amb les primeres setmanes com a soltera. La ruptura amb Rauw Alejandro ha fet parlar moltíssim perquè tothom dona per fet que el cantant de Puerto Rico li ha estat infidel, encara que els seus amics acusin la catalana de ser la vertadera culpable del final d’aquesta història d’amor.

Ara, després de gairebé dos mesos, l’artista de Malamente ha reaparegut en el seu perfil d’Instagram. I què ha fet? Compartir un recull de les millors fotos d’aquest estiu, les quals ha acompanyat d’una petita descripció a TikTok per tal d’explicar què ha estat fent durant aquestes setmanes de silenci.

Gràcies a aquest atac de sinceritat, els fans de Rosalía han pogut saber que ha estat desconnectada però no sense fer res. La de Sant Esteve Sesrovires diu que ha marxat uns dies de viatge a una illa paradisíaca en la qual hauria agafat un vaixell “només apte per a noies i gais“. A més a més, hauria pres el sol i també fets passeigs amb bones vistes. Entre les activitats físiques que ha realitzat? Rosalía es mostra satisfeta d’haver tornat al gimnàs i a fer boxa, d’igual manera que assegura haver-s’ho passat molt bé en un passeig a cavall per la muntanya.

Què ha fet Rosalía en el primer estiu després de la separació de Rauw Alejandro?

Aquests han estat dies de descans, tal com demostra ella mateixa. Explica que ha tingut moments d’estar al sofà sense fer res, encara que d’altres dies s’ha llevat a les sis del matí. Uns dies de contrastos en els quals no s’ha fet la rutina de bellesa alguns dies, mentre que demostra haver-se-la fet d’altres en publicar una foto en què se la veu amb una ganyota i restes de sèrum per la cara. Assegura que també ha cuinat “receptes de dubtosa procedència” d’Internet, que ha comprat tulipes naturals i que ha sortit a prendre copes amb la germana i amics.

La cantant ha anat al gimnàs

La catalana també ha compartit fotos amb ganyotes

Rosalía també ha muntat a cavall durant les vacances

Rosalía ha marxat de viatge

També ha descansat després de la gira

Cal recordar que Rosalía i Rauw Alejandro s’havien promès, així que aquest havia de ser un estiu ple de trobades amb wedding planners i proveïdors d’una boda que finalment ha estat cancel·lada. Han hagut de ser unes setmanes difícils per a ella, que s’ha acomiadat de qui ha estat la seva parella els darrers tres anys. Potser és per això que se sent més nostàlgica i emotiva, fins al punt de veure “senyals de Déu” en els núvols que es troba mentre passeja.

Rosalía creu que aquest és un senyal de Déu

Rosalía explica que, en aquestes setmanes, també ha fet altres plans més culturals. De fet, assegura haver vist “tota” la filmografia de Pedro Almodóvar i s’ha acabat el llibre Agua y Jabón: Reflexiones sobre la Elegancia Casual de Marta D. Riezu. Un estiu diferent i intens per a la cantant, que es prepara per continuar escrivint cançons noves.