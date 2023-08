Rosalía i Rauw Alejandro es veuran aviat: tots els detalls de la retrobada

Rosalía i Rauw Alejandro tornaran a veure’s aviat, una retrobada molt esperada perquè suposarà el primer cop que es veuen des que trenquessin fa ara dos mesos. Encara es parla de la seva sorprenent i inesperada ruptura, en la qual s’ha assenyalat al de Puerto Rico com el principal culpable. Ell ha negat haver estat infidel en un comunicat i també en una cançó que parla, precisament, d’aquesta separació.

L’exitosa cantant catalana ha estat desapareguda des que confirmessin que havien separat els seus camins, simplement ha emès un comunicat en què demanava respecte cap al seu ex. Què passarà ara quan es vegin en públic una altra vegada? Se saludaran i presumiran de bona sintonia o optaran per no saludar-se i evitar una imatge i escena incòmoda?

I quan està previst que passi? Doncs bé, s’acaba de confirmar la data de la gala dels Premios Billboard de la Música Latina 2023, a la qual tots dos estan convidats. L’acte tindrà lloc el pròxim 5 d’octubre a Florida, un moment assenyalat pels seus fans i pels més tafaners per estar atents al retrobament de l’exparella. Després de cancel·lar el seu compromís i de tots els rumors d’infidelitat assenyalant-nos, no se sap com estan les coses entre ells.

Rauw Alejandro diu quan va trencar exactament amb Rosalía | Europa Press

Rauw Alejandro torna a Espanya per començar la gira internacional

Rauw Alejandro ha escollit Espanya per començar la seva gira internacional, una decisió que podria estar presa des d’abans de la ruptura o a última hora com a gest per apropar-se a la seva ex. Com era d’esperar, cantarà a Barcelona en una actuació al Palau Sant Jordi que tindrà lloc el pròxim 1 de setembre i que ha aconseguit vendre totes les entrades. Molts es pregunten si ella acudirà al concert com a gest de bona voluntat cap al seu ex, però és poc probable que aquesta imatge es doni i que es deixi veure entre el públic.

De moment no se sap si tots dos acudiran a la gala dels Premis de Florida a l’octubre, però en principi tots dos haurien d’acudir-hi perquè els han nominat als dos i són candidats a endur-se algun premi. En el primer concert de Rauw Alejandro, molts van interpretar que havia deixat anar una indirecta dirigida a Rosalía: “Hi ha cançons que ens acompanyen en tot moment, cert? Quants estan enamorats en la nit d’avui? Quants tenen el cor trencat en la nit d’avui? Escolta, superar a algú no s’aconsegueix d’un dia per a un altre. Has de prendre’t el teu temps”.