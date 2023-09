Terratrèmol al Marroc amb almenys 630 morts

Un fort terratrèmol ha sacsejat aquesta nit passada la ciutat de Marràqueix, al Marroc. El sisme, de magnitud set a l’escala de Richter, es va registrar poc després de les 23.10 hores de la nit d’ahir divendres i ha sacsejat la regió al sud-oest d’una de les ciutats més importants del Marroc, provocant un balanç provisional d’almenys 630 morts i més de 300 ferits. L’epicentre s’ha situat a la localitat d’Ighil i ha causat estralls en els edificis de la zona, segons ha assegurat l’Institut Nacional de Geofísica, i s’ha sentit fins a la capital, Rabat. “El terratrèmol ha provocat la mort de 300 persones a les províncies i prefectures d’Al Hazouz, Marràqueix, Uarzazat, Azilal, Chichaoua i Taroudant. A més, 153 persones han resultat ferides de diversa gravetat i han estat traslladades a hospitals per rebre l’assistència necessària”, confirma el ministeri d’Interior del Marroc, abans de l’última actualització. Unes xifres que han crescut a hores d’ara i poden seguir creixent. Diversos edificis i mesquites de la Medina de Marràqueix –declarada patrimoni de la humanitat de la UNESCO- han resultat fortament danyats pel terratrèmol.

En declaracions a Hespress recollides per l’Agència Europa Press, el cap de divisió de l’Institut Nacional de Geofísica marroquina ha explicat que “s’han produït centenars de rèpliques, però la majoria d’elles no s’han sentit”. De fet, l’expansió del terratrèmol s’ha arribat a sentir passat el mar Mediterrani. El servei d’emergències 112 d’Andalusia ha informat a través del seu compte de Twitter que ha rebut “més d’una vintena de crides per un moviment sísmic que ha estat sentit en municipis de Huelva, Sevilla, Màlaga i Jaén”. En aquesta mateixa publicació afegeixen que no els consten danys en aquestes poblacions espanyoles on s’han sentit algunes petites rèpliques, però encara s’ha de confirmar.

#ACTUALIZACIÓN 🔴El 1-1-2- gestiona más de una veintena de llamadas por un #terremoto de 6,8 en #Marruecos

☎️ Huelva, Punta Umbría, Lepe, Isla Cristina, Bollullos par del Condado, Sevilla, Dos Hermanas, Camas, Jaén, Málaga, Marbella, Córdoba y Lucena

👇https://t.co/uxhIrd6bsv — Emergencias 112 (@E112Andalucia) September 9, 2023

Les tasques de rescat continuen

En aquests moments les tasques de les autoritats per rescatar el nombre més gran de supervivents possibles víctimes dels esfondraments ocasionats arran del sisme continuen. Des del ministeri d’Interior marroquí ja han informat que totes les víctimes que s’han aconseguit localitzar ja han estat traslladades als centres hospitalaris: “Les autoritats locals, els serveis de seguretat i Protecció Civil de totes les províncies i regions afectades s’han mobilitzat per intervenir, proporcionar l’assistència necessària i avaluar els danys”, asseguren a través d’un comunicat.