Aquest divendres al vespre s’ha donat el tret de sortida a la Setmana del Llibre en Català. L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, han sigut els encarregats d’inaugurar la 41a edició d’aquesta setmana dedicada a la literatura en català. Aquest any preveuen tornar a aconseguir els 55.000 visitants que van aconseguir a l’edició de l’any passat, i per fer-ho han fet una proposta més ambiciosa que mai: 287 expositors, més de 125 novetats editorials i més de 300 activitats diferents a fer durant tota una setmana dedicada als llibres en català.

La directora de La Setmana, Cristina Domènech, i el president d’Editors.cat, Ilya Pérdigo, han assenyalat que la cita vol ser un “festival del llibre en català” amb presentacions, taules rodones, concerts, recitals i itineraris literaris, i amb la novetat d’una caseta de segells del Rosselló (França). Així doncs, per a poder enquibir tota aquesta quantitat de gent que tenen prevista, han hagut de preparar un recinte gran. Es tracta d’un espai de 7.000 metres quadrats per on aniran passant tots els expositors. De fet, els 287 expositors desfilaran per les 87 casetes que conformen el recinte durant els deu dies que es mantindrà en actiu aquest projecte cultural, entre els quals figuren 244 col·leccionadors especialitzats en segells, 20 llibreries, 10 institucions, 9 universitats, 3 associacions. Des de l’organització asseguren que s’hi veuran cares de “tot el territori català”.

La llibreria Llorens Llibres de Vilanova / ACN

Quant val accedir a la fira?

El millor d’aquest projecte que acosta la literatura en català al públic és que és totalment gratuït. Ara bé, cal tenir en compte els horaris de visita. El recinte estarà obert d’11.00 a 20.30 hores, excepte aquest divendres (de 17.00 a 21.00 hores) i el diumenge dia 17 (d’11.00 a 14.00 hores).