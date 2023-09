Montilla critica Felipe González i Alfonso Guerra per la seva “obsessió” contra l’amnistia

L’expresident de la Generalitat José Montilla ha criticat aquest divendres durament l’expresident espanyol Felipe González i l’exvicepresident Alfonso Guerra, que han fet declaracions contra una amnistia. Montilla no entén per què González i Guerra es comporten d’aquesta manera envers aquest tema: “Se’ls hi hauria de preguntar a ells per què tenen aquestes obsessions. Canviar d’opinió quan governes no és un delicte. El món canvia, la correlació de forces canvia”, ha etzibat en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest matí. Montilla els ha volgut recordar que el món dels anys 80 i 90 ha canviat. L’expresident considera que les persones que han tingut una responsabilitat i que ja no estan al dia a dia de la política han de ser-hi “per donar un cop de mà”. “Això és el que trobo a faltar per part d’exdirigents del socialisme espanyol”, afegeix.

Montilla també ha volgut donar la seva opinió sobre Puigdemont i les condicions que va fixar aquest passat dimarts a l’hora de negociar una possible investidura de Sánchez. En aquest sentit, Montilla creu que el contingut “es podia esperar” però que li va sembla “massa institucional”, un to que no li sembla correcte, ja que recorda que Puigdemont no es pot atribuir una representació del poble de Catalunya, que és plural. Una representació que creu que es va atribuir durant la compareixença de dimarts. De totes maneres, veu com una “evolució positiva” que ara Junts no estigui per “bloquejar” sinó per posar les condicions per fer viable un possible govern presidit per Pedro Sánchez.

L’expresident de la Generalitat José Montilla | ACN

La qüestió de l’amnistia

Preguntat per si una amnistia és Constitucional, Montilla ha respost que depèn del contingut de la llei d’amnistia que es redacti. I ha defensat que es faci “aquest intent normatiu” per intentar trobar una solució a un “problema” i una “situació anòmala, en referència a tots els polítics a l’exili. En aquest sentit, durant un acte amb motiu de la Diada, Montilla ha reclamat un pacte Catalunya i Espanya: “Catalunya necessita passar pàgina. Recuperar la cohesió interna i recuperar també la seva ambició de jugar un paper de lideratge a Espanya”, sentencia.