Tots els instituts catalans tindran una infermera durant aquest curs

El Departament de Salut i el d’Educació han fet un pas més en el programa Salut i Escola i han anunciat aquest divendres que durant tot el curs ampliaran el programa perquè cada centre de secundària del país disposi d’un referent d’infermeria. L’objectiu d’aquesta ampliació per part dels consellers Manel Balcells (Salut) i Anna Simó (Educació) és promoure la salut i el benestar emocional dels alumnes dins de l’entorn educatiu dels instituts. Així doncs, aquest referent d’infermeria s’encarregarà d’atendre tots els alumnes que tinguin qualsevol mena de dubte o consulta.

L’any passat el programa arribava al 70% d’instituts, i de cara al curs 2024-2025 es començarà a implementar també als centres educatius de primària per arribar a la totalitat d’escoles al cap de tres anys. “Disposar d’una persona referent en l’àmbit de salut ajudarà a identificar les necessitats que hi ha i optimitzar la coordinació entre els recursos del sistema educatiu i de salut”, comenta Simó durant la presentació del programa a l’Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet.

Reunió dels consellers de Salut i Educació, Manel Balcells i Anna Simó, en la reunió amb representants de l’Institut Numància de Santa Coloma de Gramenet / ACN

Una de les grans preocupacions d’adolescent és si aquests dubtes acabaran arribant més enllà, és per això que Simó ha volgut posar especial èmfasi en recordar que la confidencialitat entre infermera i pacient sempre estarà present. “Molts cops no s’atreveixen a explicar situacions que viuen a un pediatre o a una infermera, com ara l’assetjament escolar, temes d’identitat sexual o alteracions que tenen, i aquí ho expliquen, decidim si s’ha de derivar i activar altres recursos, i fem un seguiment fins a la seva resolució”, comenta Anna Marchal, infermera a la regió sanitària metropolitana nord que atén joves a l’Institut Numància.

Ampliar-ho a les escoles

En aquests moments es tracta d’un servei que només disposen els instituts de Catalunya, i no les escoles. És per això que per als dos Departaments tenen la intenció d’acabar implementant aquest servei a les escoles també. “Ho farem de manera progressiva en tres anys per tenir una infermera de referència a les escoles”, apunta Balcells. D’aquesta manera, doncs, tota la comunitat educativa disposarà d’aquest servei en els pròxims anys