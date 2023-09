Entitats civils uneixen forces per treballar per la independència

Les entitats civils sobiranistes han unit forces per demostrar la unitat de l’independentisme, si més no, als carrers. L’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural, l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), el Consell per la República, La Intersindical i altres entitats independentistes han creat el Pacte Nacional pel Moviment Civil per la Independència, que els ha de permetre intercanviar i organitzar accions i mobilitzacions. L’objectiu del pacte, que es reunirà dos cops a l’any, és “mostrar a la societat catalana la força i la unitat d’acció necessàries per estendre la necessitat de la independència”. Una de les impulsores, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, ha assegurat que aquesta “xarxa” era el que necessitaven des de fa temps les entitats per “generar sinergies sense renunciar a les iniciatives de cada entitat”.

Segons Feliu, el pacte no es presenta per fer pressió als partits sinó per “visualitzar que sí que hi ha unitat independentista i que és per fer efectiva la independència, fer mobilització i estratègia”. L’entesa a la qual han arribat, ha dit, contrasta amb la “manca d’estratègia dels partits independentistes”. En principi, aquest pacte no es presentarà a les formacions ni al Govern. En el mateix sentit, la vicepresidenta segona d’Òmnium, Marina Gay, ha reivindicat el pluralisme i la transversalitat com “una de les principals riqueses” del moviment independentista i ha assegurat que amb el pacte es fa una “demostració de la força”. “És quan actuem junts que som més forts”, ha reblat abans d’apuntar que treballaran contra els “atacs” al català i la “repressió” de l’Estat.

Els impulsors del pacte en la presentació d’aquest divendres a l’Ateneu Barcelonès

Per la part del Consell per la República, Teresa Vallverdú ha assegurat que amb el pacte es deixen de banda “individualismes” i ha explicat que hi ha hagut entitats que han hagut de fer “renúncies”. “Amb aquest acord tothom s’hi pot reconèixer i tothom hi serà còmode”, ha dit. Després ha llençat un dard als partits polítics: “Si nosaltres ho hem pogut fer, ells han de fer-ho pel mandat que han rebut”. El president de l’AMI, Jordi Gaseni, també ha celebrat l’acord que s’ha anunciat en les hores prèvies a la Diada i ha demanat que la mobilització sigui massiva per donar “l’empenta tan necessària per a fer les passes definitives cap a la llibertat i la independència del país”. Per últim, el secretari de la Intersindical, Sergi Perelló, ha cridat a “aplegar el màxim de voluntats i esforços de la societat catalana davant l’oportunitat d’avançar en els objectius nacionals”.

El pacte compta amb quinze entitats adherides, però els impulsors esperen que s’hi uneixin moltes més per tal d’englobar tota la societat i transmetre la necessitat d’independència que té Catalunya. Va ser en el marc de la Conferència Nacional del Moviment Civil Independentista (MCI) celebrada el 12 de març per l’ANC quan es va decidir impulsar aquesta iniciativa i tirar endavant el pacte per “materialitzar un element permanent de coordinació entre els actius independentistes”.

Una eina enfront d’Espanya que vagi més enllà de cada organització

“Aquesta xarxa volem que esperoni el moviment i que sigui una referència enfront d’Espanya i que vagi més enllà de les organitzacions partidistes”, va dir en aquell moment Dolors Feliu, que va remarcar la importància que tothom “s’hi trobi còmode” per “trobar-se en terra fèrtil per a la independència”. A banda, en aquesta conferència es va decidir impulsar una llista cívica “consensuada” amb les entitats i aposta pel Consell per la República.