Feliu creu que l’amnistia és un “aval” per aixecar la DUI “suspesa”

La presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), Dolors Feliu, ha assegurat que si l’Estat accepta aprovar la llei d’amnistia s’ha d’interpretar com un “aval” perquè el Parlament aixequi la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) “suspesa”. “Si no, l’amnistia no serveix”, ha afirmat en una entrevista a Ser Catalunya. “L’amnistia en tots els països va lligat a un canvi d’ordenament jurídic i no és un indult”, ha explicat Feliu abans d’insistir que l’aprovació es podria considerar un “aval” per a l’autodeterminació. “Una amnistia, i em remeto al Tribunal Constitucional, és perquè hi ha hagut un canvi. I, per tant, s’entén que es pot fer. Potser no ens hem d’esperar que ho entenguin. Venim al Parlament i aixequem la DUI i, després, que ens diguin que no es pot fer“, ha proposat.

Feliu s’ha mostrat preocupada per un possible escenari de “negociació indefinida” amb l’Estat com el que segons ella hi ha hagut en els últims anys. A més, ha assegurat que tem que es produeixi “el mateix escenari que la legislatura passada” però ara amb el suport de Junts per Catalunya a la investidura d’un president espanyol. En aquest sentit, ha advertit que si l’independentisme investeix Pedro Sánchez com a president espanyol i no es produeix un “embat” l’entitat que presideix presentarà una “llista cívica”.

Dolors Feliu, presidenta de l’ANC, demana independència o eleccions / ACN

Crítiques a Puigdemont i un dard a Aragonès

A banda, Feliu ha dit que segueix vigent la demanda d’independència o eleccions que va proposar l’Assemblea durant la Diada de l’any passat. “Continuem pensant que un dirigent que no s’atreveix a fer una estratègia per la independència, per l’Onze de Setembre se li ha de demanar que faci eleccions”, ha reblat. Preguntada sobre el discurs del president a l’exili, Carles Puigdemont, on va explicar el marc negociador de Junts, Feliu ha criticat que deixés “molt en l’aire” la qüestió del dret a l’autodeterminació.

Per últim, sobre el fet que enguany el president de la Generalitat, Pere Aragonès, sí que assisteixi a la manifestació de la Diada, Feliu ha dit que li sembla bé perquè “així podrà escoltar el clam en favor de la independència”.