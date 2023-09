Els sindicats majoritaris de la policia espanyola, en peu de guerra contra l’amnistia

Un dels protagonistes de la política espanyola dels darrers anys, Jupol, el sindicat majoritari del Cos Nacional de Policia (CNP) nascut de Jusapol, ha entrat en la negociació d’una virtual investidura de Pedro Sánchez com a president espanyol. Jupol ja va saltar com una molla dilluns quan es va celebrar la cimera entre el president a l’exili, Carles Puigdemont, i la vicepresidenta en funcions, Yolanda Díaz, per criticar-la amb duresa. “Sentim vergonya i fàstic”, anunciaven desacomplexadament a Twitter. El sindicat critica obertament el plantejament de l‘amnistia que s’ha posat sobre la taula de negociació.

És més, des del seu compte de Twitter, i assenyalant directament a la vicepresidenta segona en funcions del govern espanyol, li exigien que “s’abstingués d’incloure els policies nacionals en les seves converses i/o acords amb Puigdemont”. En aquesta línia, retreien a Díaz que comprés “el discurs de Junts per Catalunya respecte dels policies que van intervenir el Primer d’Octubre”. D’aquesta manera mostraven la seva dura oposició a què els independentistes encausats arran del Primer d’Octubre o del Procés s’igualessin als agents de policia que van intentar aturar el referèndum. Consideren que posar-los al mateix sac és una “manca de respecte”.

Sra. @Yolanda_Diaz_ absténgase de incluir a los Policías Nacionales en sus conversaciones y o acuerdos con Puigdemont.



La semana pasada ya adquirió el mismo discurso de JUNTS sobre los Policías que intervinieron el 1 O y ahora esto.



Sentimos vergüenza y asco. https://t.co/gSCjsk4zVp — JUPOL (@JupolNacional) September 4, 2023

El famós maleter

El mateix portaveu de Jupol en declaracions a mitjans de Madrid, Ibón Domínguez, acusa el govern de Pedro Sánchez, “no només de deixar-los de banda, sinó que es reuneix amb una persona que va fugir d’Espanya en un maleter”. Una referència a la llegenda, ficticia, que el president Puigdemont va marxar a l’exili dins el maleter d’un cotxe. “Ens sentim menystinguts”, insisteix el portaveu policial que carrega contra l’amnistia sense embuts. En aquest sentit, Jupol no s’empassa l’excusa que Díaz va viatjar a Brussel·les per trobar-se amb el president exiliat i el conseller Toni Comín, tots dos eurodiputats, com a líder de Sumar. Pel sindicat, ho va fer amb tots els ets i uts de vicepresidenta.

De fet, Jupol no és l’únic sindicat policial que ha posat el crit al cel per l’acostament del PSOE i Sumar a Junts i ERC, i en concret a l’exili. El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) que té els mateixos representants al Consell de la Policia que Jupol, també ha carregat els neulers contra una possible amnistia. En un comunicat, el sindicat considera que “l’amnistia, en absència d’un sòlid element teleològic que la recolzi, soscavaria la confiança en la justícia i la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat”.

“La transició d’un estat autoritari a un democràtic és una d’aquestes finalitats i només circumscrita per a delictes de naturalesa política”, alerten. Des del SUP, entenen “que no hi concorren aquestes circumstàncies excepcionals“. “Els policies van actuar sota mandat de jutges i fiscals per restablir l’ordre constitucional i van sotmetre els investigats a totes les garanties que estableixen la Llei d’Enjudiciament Criminal i la Constitució”, emfatitzen.