Topada de CNP amb Mossos a Solsona: “Identifica’m aquest, ‘cago en sus muertos!'”

Mala maror aquest migdia davant la seu del Jutjat de Solsona que no ha arribat a més que crits i renecs d’un dels oficials de la policia espanyola. La topada s’ha registrat entre els efectius del Cos Nacional de Policia (CNP) i el cap del dispositiu dels Mossos d’Esquadra, un sotsinspector que ha evitat posar més pa que formatge a l’operatiu de control de la manifestació pels detinguts de la Vuelta España. Una protesta tranquil·la per la posada a disposició judicial dels detinguts de la Vuelta. Una decisió que no ha agradat a un dels tres investigadors del CNP que han entrat un parell de minuts més tard que els quatre arrestats dissabte al matí per “amenaces a la Vuelta”.

En arribar els detinguts de la Vuelta al Jutjat de Solsona, amb un vistós desplegament de les Unitats d’Intervenció Policial (UIP) del CNP, s’han disposat les unitats antiavalots de la policia espanyola, amb el suport de seguretat perimetral dels Mossos d’Esquadra que, fins i tot, han fet aixecar el vol a l’helicòpter de la policia catalana. Just en arribar i sortit de les furgonetes els detinguts, el grup de cent cinquanta concentrats s’ha aplegat davant la línia d’agents antiavalots dels Mossos, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) que impedien l’accés a la porta dels jutjats dels manifestants. De fet, el Jutjat es troba a tocar de la plaça Major al bucòlic centre històric de la capital solsonina de carrers estrets.

Un dels Mossos del dispositiu de Solsona enraona per telèfon davant les furgonetes del CNP / Quico Sallés

“Me cago en sus muertos”

Minuts després que entressin els quatre detinguts, que han baixat de la mateixa furgoneta policial, han entrat al jutjat tres policies de paisà, un d’ells amb una samarreta grisa, que portaven diversa documentació en sobres marrons. Ha entrat en el moment que hi havia més crits a la manifestació i enmig de la manifestació. Curiosament, podrien haver entrat pel passadís que els Mossos han fet diàfan del carrer Llobera on no s’hi podia ni circular amb patinet. De fet, l’únic que feien els concentrats era cridar en protesta contra les detencions, contra les “forces d’ocupació” i contra la justícia espanyola. Però la policia espanyola ha volgut entrar pel davant.

Un cop dins, l’oficial de la samarreta grisa ha sortit de nou cap a plaça i ha reclamat la immediata presència del cap de l’operatiu dels Mossos d’Esquadra, un sotsinspector que es trobava al lloc dels fets des de primera hora del matí. El policia nacional l’ha agafat per banda i li ha proferit crits perquè el dispositiu els ha obligat a entrar per on hi havia els manifestants. A crits de “me cago en sus muertos!”, el CNP ha assenyalat ostensiblement a un dels manifestants i ha exigit que l’identifiquessin. “Vull el seu número del DNI de seguida!”, li ha etzibat. El sotsinspector, veterà, l’ha cridat a la calma amb un contundent “tranquil”. De fet, ha evitat complir els desitjos del policia d’acord amb els seus companys per evitar “baralles aquí enmig”. El policia s’ha dirigit de nou al jutjat, però abans d’entrar ha fet mitja volta per tornar cap als Mossos i tornar-se a “cagar en els morts” d’un concentrat.

Al cap d’uns segons, s’ha tancat més la línia d’ARRO i un quart més tard ha arribat l’intendent, sots cap de la Regió Central dels Mossos d’Esquadra, per calmar les aigües. Mentrestant, dins el jutjat començaven les declaracions dels quatre osonencs detinguts per “amenaces a la Vuelta” a Solsona. La policia els acusa dels delictes de desordres, delictes contra el medi ambient, contra la seguretat viària i d’organització.