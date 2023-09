Sumar no entén l’amnistia com una “condició prèvia” de Junts

L’exsecretari general del grup de Podem al Congrés i membre de l’equip negociador de Sumar amb Junts, Jaume Asens, ha dit que la llei d’amnistia és el “pagament” perquè Junts per Catalunya doni suport a la investidura i no la condició prèvia del partit de Carles Puigdemont per negociar-la. Asens ho ha dit en una entrevista radiofònica l’endemà que el president a l’exili exigís com una de les “condicions prèvies” aprovar la mesura de gràcia per començar a negociar un “acord històric”.

“No són les condicions prèvies, són les condicions per a la investidura”, ha defensat Asens en una entrevista a Onda Cero, on ha incidit que el “centre de l’acord” passa per la llei d’amnistia i que el resta de les peticions són “ornament”. “Jo vaig entendre que l’amnistia és la condició per a la investidura, no la prèvia per parlar-ne. Que és el pagament per donar els seus vots”, ha dit.

Asens ha diferenciat entre exigències que “tenen a veure amb la investidura” i d’altres amb “l’estabilitat de la legislatura”, que s’hauran d’abordar en un acord de legislatura si la coalició PSOE-Sumar vol estabilitat, però, en qualsevol cas, creu que “hi ha voluntat de dialogar” per part de Puigdemont. El negociador de Sumar ha opinat que hi ha voluntat d’acord i “camp de joc”. Ha instat a “partir d’una premissa” per la qual, en una negociació, es parteix d'”una posició de màxims” que es va “flexibilitzant” i que les peticions es van “suavitzant” o “matisant”.

L’eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, i la líder de Sumar, Yolanda Díaz, acompanyats de Jaume Asens i Toni Comín, sortint de la reunió que han mantingut al Parlament Europeu a Brussel·les per abordar la investidura de Sánchez / ACN

Advoca per un “facilitador” per fer la mediació

D’altra banda, Jaume Asens ha confessat que veu “problemàtic” i “difícilment assumible” la figura d’un relator, i advoca per un “facilitador” que fes aquesta feina de medicació i fos “neutral i amigable”. “Quan es parla d’un relator, a mi això em sembla que és propi dels conflictes armats o els processos de pau. Jo crec que hi ha altres fórmules”, ha desatacat l’exlíder de Podem al Congrés, que ha augurat que aquesta figura “allargaria molt” un procés de negociació que és “entre partits” i no “entre un govern i un altre govern”.

El PSOE coneixia les condicions

Jaume Asens ha dit que el PSOE sabia feia setmanes aquestes condicions, però que no havia donat cap resposta i, a més, ha afegit que des de la constitució del Congrés no hi ha hagut negociació entre PSOE i els juntaires. “És un dels moments més transcendentals de la biografia de Puigdemont“, ha remarcat el negociador de Sumar, que ha dit el president a l’exili que haurà de decidir entre “l’ètica de la responsabilitat i la de la convicció” com ja va passar el 2017, però amb la diferència que ara a l’altra banda hi ha un govern espanyol “que no és una paret”.