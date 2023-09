Sumar no entiende la amnistía como una «condición previa» de Junts

El ex secretario general del grupo de Podemos en el Congreso y miembro del equipo negociador de Sumar con Junts, Jaume Asens, ha dicho que la ley de amnistía es el «pago» porque Junts per Catalunya apoye a la investidura y no la condición previa del partido de Carles Puigdemont para negociarla. Asens lo ha dicho en una entrevista radiofónica el día siguiente que el presidente al exilio exigiera como una de las “condiciones previas” aprobar la medida de gracia para empezar a negociar un «acuerdo histórico».

«No son las condiciones previas, son las condiciones para la investidura», ha defendido Asens en una entrevista en Onda Cero, donde ha incidido que el «centro del acuerdo» pasa por la ley de amnistía y que el resto de las peticiones son «ornamento». «Yo entendí que la amnistía es la condición para la investidura, no la previa para hablar. Que es el pago para dar sus votos», ha dicho.

Asens ha diferenciado entre exigencias que «tienen que ver con la investidura» y otros con «la estabilidad de la legislatura», que se tendrán que abordar en un acuerdo de legislatura si la coalición PSOE-Sumar quiere estabilidad, pero, en cualquier caso, cree que «hay voluntad de dialogar» por parte de Puigdemont. El negociador de Sumar ha opinado que hay voluntad de acuerdo y «campo de juego». Ha instado a «partir de una premisa» por la cual, en una negociación, se parte de «una posición de máximos» que se va «flexibilizando» y que las peticiones se van «suavizante» o «matizando».

El eurodiputado de Juntos, Carles Puigdemont, y la líder de Sumar, Yolanda Díaz, acompañados de Jaume Asens y Toni Comín, saliendo de la reunión que han mantenido en el Parlamento Europeo en Bruselas para abordar la investidura de Sánchez / ACN

Aboga por un «facilitador» para hacer la mediación

Por otro lado, Jaume Asens ha confesado que ve «problemático» y «difícilmente asumible» la figura de un relator, y aboga por un «facilitador» que hiciera este trabajo de medicación y fuera «neutral y amigable». «Cuando se habla de un relator, a mí esto me parece que es propio de los conflictos armados o los procesos de paz. Yo creo que hay otras fórmulas», ha destacado la exlíder de Podemos en el Congreso, que ha augurado que esta figura «alargaría mucho» un proceso de negociación que es “entre partidos” y no “entre un gobierno y otro gobierno”.

El PSOE conocía las condiciones

Jaume Asens ha dicho que el PSOE sabía hacía semanas estas condiciones, pero que no había dado ninguna respuesta y, además, ha añadido que desde la constitución del Congreso no ha habido negociación entre PSOE y los juntaires. «Es uno de los momentos más trascendentales de la biografía de Puigdemont«, ha remarcado el negociador de Sumar, que ha dicho el presidente al exilio que tendrá que decidir entre «la ética de la responsabilidad y la de la convicción» como ya pasó el 2017, pero con la diferencia que ahora a la otra banda hay un gobierno español «que no es una pared».