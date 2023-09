El paper clau de Junts i Puigdemont cou a les ràdios de Madrid

El paper clau de Junts per Catalunya en les negociacions per a la investidura del secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, com a president espanyol couen en alguns sectors mediàtics de l’estat espanyol, obsessionats amb aquesta possible llei d’amnistia, i han intentat desqualificar la formació i el mateix president a l’exili, Carles Puigdemont, després de la conferència que ell mateix va oferir a Brussel·les per revelar les “condicions prèvies” per assolir un “acord històric”.

El periodista Carlos Herrera, que presenta Herrera en COPE, ha rebatejat Junts com “Junts pel fricandó”: “l’atropellament a l’estat de dret segueix el seu curs… i el PSOE ja no oculta que hi està treballant mà a mà amb Junts pel fricandó“, ha dit. Però el seu discurs no s’ha limitat a així i ha afegit que si l’aprovació de la llei d’amnistia podria obrir la porta a lleis més dures. “Encreuem els dits perquè no hi hagi 176 diputats que proposin tornar a l’esclavatge dels negres o ficar els pèl-rojos dels negres”.

Carlos Herrera – Europa Press

Herrera s’ha sumat d’aquesta manera al periodista Federico Jiménez Losantos, esRadio, que ha qualificat la presidenta de Sumar, Yolanda Díaz, de “Dona Rogelia” i de “colpista cocomocho” a Puigdemont. Losantos ha compartit un vídeo del seu programa a la xarxa social X, anteriorment coneguda com a Twitter, i ha manifestat que “ahir Doña Rogelia, es va arrossegar com un llimac llastimer davant el colpista cocomocho“.

Les càbales d’Alsina sobre la renúncia de Batet

El periodista Carlos Alsina, presentador del programa Más De Uno d’Onda Cero, ha especulat sobre els motius que han portat a l’expresidenta del Congrés, Meritxell Batet, i n’ha culpat el president a l’exili. “Li resultava excessiu haver d’aprovar amb el seu vot al congrés l’esbandida de Puigdemont i companyia” i deixa clar que són “especulacions” perquè ella “no ha volgut explicar els motius”.