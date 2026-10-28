L’OCU dicta sentència: si allises els cabells amb aquests productes, podries estar posant en risc la teva salut

Si allises els teus cabells amb tractaments permanents, podries estar posant en risc la teva salut. Dos kits d’allisat han estat retirats del mercat per incomplir les normes de seguretat.
Allisar els cabells és una opció popular per a qui vol una cabellera llisa sense esforç, però no tothom en coneix els riscos. Molts productes prometen resultats duradors sense explicar que contenen substàncies perilloses que poden danyar l’organisme. L’allisat permanent no és un joc: alguns compostos alteren l’estructura química del cabell i poden tenir efectes nocius per a la salut.
Per què allisar els cabells pot ser perillós?
L’allisat permanent consisteix a modificar l’estructura natural del cabell per deixar-lo llis de manera duradora. Per aconseguir-ho, molts productes fan servir químics potents que trenquen i reorganitzen els enllaços del pèl.
Encara que sembli una solució còmoda comparada amb la planxa o l’assecador, el procés implica l’ús de substàncies que no sempre són innòcues.
Alguns ingredients estan sota vigilància estricta o fins i tot prohibits per la seva toxicitat.
L’alerta oficial: retirada de productes insegurs
El 14 de juliol de 2025, l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) va emetre una alerta a través del portal de la Generalitat de Catalunya.
El motiu és clar: alguns productes d’allisat capil·lar venuts a Espanya no compleixen el Reglament (CE) 1223/2009, que regula la seguretat dels cosmètics a la Unió Europea.
Aquesta normativa exigeix avaluacions de seguretat rigoroses per evitar que arribin al consumidor ingredients perillosos.
L’alerta no és menor: es tracta de protegir la salut de qui confia en aquests tractaments.
Marques afectades i lots retirats
Els productes afectats per l’alerta són:
- Happy Anne #Superalisado KIT Alisado Brasileño
- Kativa. Kit Alisado Brasileño
Tots dos són comercialitzats per l’empresa COSMETRADE, S.L., amb seu a Jerez de la Frontera (Cadis).
La retirada afecta tots els lots distribuïts al mercat espanyol.
Això vol dir que cap unitat no compleix els requisits necessaris per garantir-ne l’ús segur.
L’AEMPS ha ordenat el cessament immediat de la comercialització i la retirada de totes les unitats.
Compostos perillosos: formaldehid i àcid glioxílic
Un dels principals problemes de molts kits d’allisat és la presència d’ingredients qüestionables:
- Formaldehid: prohibit a la Unió Europea per ser un potencial cancerigen i sensibilitzant cutani.
- Àcid glioxílic: encara que està autoritzat, no està exempt de riscos. Aquest component pot modificar l’estructura química del cabell, però també s’ha relacionat amb problemes renals, per la formació de cristalls d’oxalat càlcic.
Aquests riscos no són teòrics. L’evidència ha impulsat regulacions estrictes per protegir el consumidor.
Malgrat això, alguns fabricants no compleixen els estàndards exigits, fet que obliga a retirades com aquesta per evitar danys innecessaris.
Mesures preses per l’AEMPS
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris actua com a organisme regulador per garantir la seguretat dels cosmètics.
En aquest cas, després de revisar l’avaluació de seguretat dels kits, va concloure que no pot garantir-se’n l’ús segur.
El motiu és l’incompliment del Reglament (CE) 1223/2009, que estableix els criteris de seguretat a la Unió Europea.
En conseqüència, l’AEMPS ha ordenat:
- El cessament de la comercialització.
- La retirada del mercat de totes les unitats distribuïdes.
Aquestes decisions no es prenen a la lleugera: busquen protegir la salut pública i evitar danys innecessaris.
Què fer si tens aquests productes a casa
L’OCU llança un avís clar i directe: “No tot s’hi val i no val la pena jugar amb la teva salut.”
Si tens algun d’aquests productes a casa, no els facis servir.
És millor renunciar a un resultat estètic que arriscar la salut.
Si ja els has utilitzat o coneixes algú que ho hagi fet, és fonamental vigilar qualsevol efecte advers.
L’AEMPS disposa d’un sistema de Cosmetovigilància on es poden notificar els efectes no desitjats a través del portal NotificaCS.
Reportar aquests casos és clau per millorar la seguretat de tothom.
Senyals d’alerta en la salut: quan cal anar al metge
El problema d’alguns ingredients, com l’àcid glioxílic, és que poden afectar òrgans interns.
Els símptomes que podrien indicar problemes greus, com una insuficiència renal, inclouen:
- Nàusees o vòmits persistents.
- Dolor abdominal o lumbar.
- Retenció de líquids.
- Somnolència excessiva.
- Dificultat respiratòria.
Si experimentes algun d’aquests símptomes després d’utilitzar un producte d’allisat, acudeix al metge de seguida.
No minimitzis els senyals: actuar a temps pot marcar la diferència.
No posis en risc la teva salut
El desig de lluir uns cabells llisos no pot estar per sobre de la seguretat. Les autoritats sanitàries han retirat dos kits d’allisat que incompleixen la normativa i suposen un risc potencial.
És fonamental informar-se bé abans de fer servir qualsevol producte cosmètic, llegir les etiquetes i comprovar-ne l’autorització.
Comparteix aquesta notícia perquè més persones evitin aquests productes retirats i es protegeixin.
La salut no té preu: més val prevenir que lamentar.
Si vols ajudar, difon aquesta alerta perquè ningú més no corri un risc innecessari.