El Congrés aprovarà el contracte “urgent” de traductors la setmana vinent

El Congrés dels Diputats aprovarà la setmana vinent la contractació d’urgència de traductors perquè els diputats puguin fer servir les llengües cooficials ja al debat d’investidura d’Alberto Núñez Feijóo, el 26 i 27 de setembre, segons ha avançat ‘El Periódico’ i han confirmat a l’ACN fonts de la cambra. Aquest és el primer moviment que respon a la proposta de reforma del Reglament registrada aquest dimecres pel PSOE, Sumar, EH Bildu, PNB i BNG: “Haurem de ser ràpids i eficaços”, argumenten fonts del Congrés per tal de poder justificar la urgència amb la qual s’està produint tots aquests moviments.

La fórmula de la contractació no ha transcendit, però no es descarta que se’n puguin fer de puntuals per afrontar el debat d’investidura de Feijóo tal com es va fer, recorden les mateixes fonts, en la visita al Congrés dels Diputats del president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski. Així doncs, el mètode no ha transcendit, però sí el calendari fixat per a executar-ho. Aconseguir l’oficialitat del català i les altres llengües oficials dins la cambra baixa era un dels objectius que es van posar des de l’independentisme a l’hora de donar suport a Francina Armengol (PSOE) com a nova presidenta de la Mesa del Congrés.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, interpel·la Pedro Sánchez / Europa Press

Veus contràries

Com era d’esperar, la voluntat de reconèixer el català dins el Congrés no ha tingut una bona rebuda entre les files dels populars. Per la seva banda, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha fet una piulada al seu compte de Twitter, ara sota el nom de ‘X’, referint-se a aquesta qüestió. “Soc gallec i parlo les meves dues llengües, però no concebo un Congrés amb orelleres”, referint-se als auriculars de traducció simultània que s’implementaran perquè els membres de l’hemicicle que desconeixen alguna altra llengua que no sigui el castellà ho puguin entendre tot. Una idea que, tot i que està firmada en nom de Feijóo, representa el pensament de tot el seu partit.