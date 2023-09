El Congreso aprobará el contrato «urgente» de traductores la próxima semana

El Congreso de los Diputados aprobará la próxima semana la contratación de urgencia de traductores para que los diputados puedan usar las lenguas cooficiales ya durante el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el 26 y 27 de septiembre, según ha avanzado ‘El Periódico’ y han confirmado a la ACN fuentes de la cámara. Este es el primer movimiento que responde a la propuesta de reforma del Reglamento registrada este miércoles por el PSOE, Sumar, EH Bildu, PNB y BNG: «Tendremos que ser rápidos y eficaces», argumentan fuentes del Congreso para poder justificar la urgencia con la cual se está produciendo todos estos movimientos.

La fórmula de la contratación no ha transcendido, pero no se descarta que se puedan hacer de puntuales para afrontar el debate de investidura de Feijóo tal como se hizo, recuerdan las mismas fuentes, en la visita en el Congreso de los Diputados del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Así pues, el método no ha transcendido, pero sí el calendario fijado para ejecutarlo. Conseguir la oficialidad del catalán y las otras lenguas oficiales dentro de la cámara baja era uno de los objetivos que se pusieron desde el independentismo en la hora de apoyar a Francina Armengol (PSOE) como nueva presidenta de la mesa del Congreso.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interpela Pedro Sánchez / Europa Press

Voces contrarias

Como era de esperar, la voluntad de reconocer el catalán dentro del Congreso no ha tenido un buen recibimiento entre las filas de los populares. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho una piada a su cuenta de Twitter, ahora bajo el nombre de ‘X’, refiriéndose a esta cuestión. “Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con orejeras”, refiriéndose a los auriculares de traducción simultánea que se implementarán porque los miembros del hemiciclo que desconocen alguna otra lengua que no sea el castellano lo puedan entender todo. Una idea que, a pesar de que está firmada en nombre de Feijóo, representa el pensamiento de todo su partido.