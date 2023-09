Feijóo sobre el catalán en el Congreso: «No lo concibo con orejeras»

El candidato del PP a nuevo presidente español, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado mucho en contra del uso del catalán y las otras lenguas cooficiales en el Congreso. Después de que esta mañana los grupos parlamentarios en la cámara baja del PSOE, Sumar, PNB, BNG, ERC y EH Bildu hayan registrado conjuntamente la modificación con carácter “de urgente” del Reglamento del Congreso para que se pueda hablar y trabajar con cualquier de las lenguas oficiales del Estado, Feijóo ha publicado a través de su cuenta de Twitter, ahora conocido como ‘X’, un mensaje muy contundente al respeto.

«Soy gallego y hablo mis dos lenguas, pero no concibo un Congreso con orejeras», refiriéndose a los auriculares de traducción simultánea que se implementarán porque los miembros del hemiciclo que desconocen alguna otra lengua que no sea el castellano lo puedan entender todo. En este sentido, el líder de los populares también ha remachado en la misma piada que «Díaz y Puigdemont no necesitaron traductor» para entenderse a la reunión que celebraron desde Bruselas. «Si todos los políticos nos comunicamos en la lengua común, no procede que los ciudadanos paguen para entendernos al hemiciclo», añade.

Ahora bien, todo y sus reticencias reiteradas a que el catalán se pueda usar con total normalidad en la cámara baja, es muy probable que Feijóo tenga que ver como se celebra su debate de investidura con estas lenguas oficiales, puesto que según el calendario previsto, la reforma del reglamento se aprobará en el Pleno del 19 de septiembre.

Reforma urgente sin la participación de Juntos

En la presentación de esta reforma «urgente» del reglamento del Congreso no ha participado Juntos, quien había sido de una de las voces impulsoras de este planteamiento. Ahora bien, a pesar de que no han querido firmar el documento, desde el partido ya han asegurado que votarán a favor de la reforma el día del Pleno.