Feijóo sobre el català al Congrés: “No el concebo amb orelleres”

El candidat del PP a nou president espanyol, Alberto Núñez Feijóo, s’ha mostrat molt en contra de l’ús del català i les altres llengües cooficials al Congrés. Després que aquest matí els grups parlamentaris a la cambra baixa del PSOE, Sumar, PNB, BNG, ERC i EH Bildu hagin registrat conjuntament la modificació amb caràcter “d’urgent” del Reglament del Congrés per tal que s’hi pugui parlar i treballar amb qualsevol de les llengües oficials de l’Estat, Feijóo ha publicat a través del seu compte de Twitter, ara conegut com a ‘X’, un missatge molt contundent al respecte.

“Soc gallec i parlo les meves dues llengües, però no concebo un Congrés amb orelleres”, referint-se als auriculars de traducció simultània que s’implementaran perquè els membres de l’hemicicle que desconeixen alguna altra llengua que no sigui el castellà ho puguin entendre tot. En aquest sentit, el líder dels populars també ha reblat en la mateixa piulada que “Díaz i Puigdemont no van necessitar traductor” per entendre’s a la reunió que van celebrar des de Brussel·les. “Si tots els polítics ens comuniquem en la llengua comuna, no procedeix que els ciutadans paguin per entendre’ns a l’hemicicle”, afegeix.

Puigdemont y Díaz no necesitaron traductor. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) September 6, 2023

Ara bé, tot i les seves reticències reiterades a què el català es pugui fer servir amb total normalitat a la cambra baixa, és molt probable que Feijóo hagi de veure com se celebra el seu debat d’investidura amb aquestes llengües oficials, ja que segons el calendari previst, la reforma del reglament s’aprovarà al Ple del 19 de setembre.

Reforma urgent sense la participació de Junts

En la presentació d’aquesta reforma “urgent” del reglament del Congrés no hi ha participat Junts, qui havia estat d’una de les veus impulsores d’aquest plantejament. Ara bé, tot i que no han volgut signar el document, des del partit ja han assegurat que votaran a favor de la reforma el dia del Ple.