Setze civils morts en un atac amb míssils rus en un mercat de Donetsk

La tragèdia ha colpejat de nou Ucraïna. Un atac amb míssils en un mercat ple de civils a la província de Donetsk, a l’est d’Ucraïna, ha provocat almenys 16 morts i una trentena de ferits greus. En una publicació a través de les xarxes socials, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha volgut expressar el seu condol per a totes les víctimes mortals i ha atribuït directament l’autoria d’aquest crim contra la humanitat a l’exèrcit rus: “Tothom que estigui negociant encara amb Rússia simplement ignora la realitat. És un mal odiós. Maldat descarada. Inhumanitat total”, escriu Zelenski. Per la seva banda, però, des del Kremlin no han declarat res i han evitat atribuir-se l’autoria.

Segons apunta el mateix Zelenski, aquest és el nombre de víctimes mortals que s’ha localitzat en una primera instància, però no descarten que el recompte de morts pugui augmentar. “Desafortunadament, el nombre de morts i ferits pot continuar augmentant. El meu més sentit condol a tots els que han perdut familiars”, afegeix Zelenski. En cas que les xifres creixessin, es tractaria d’un dels atacs més mortífers dels últims mesos en el marc de la guerra. Aquest cop ha provocat danys al mercat, diversos comerços propers i una farmàcia. Segons ha informat el primer ministre ucraïnès, Denys Shmyhal, el foc generat per l’explosió ja està controlat i els equips de rescat estan actuant sobre la zona a la recerca de supervivents, tot i que no s’han pronunciat sobre les seves expectatives de supervivents.

Bombers després de l’atac amb míssils a un mercat pel de civils a Donetsk / EP

Un dia assenyalat

Sigui casualitat o no, la tragèdia del mercat de Kostantinovka, a Donetsk, coincideix amb el dia que el secretari d’estat dels Estats Units, Antony Blinken, ha arribat a Ucraïna per reunir-se amb Zelenski, Shmyhal i el ministre d’Exteriors ucraïnès, Dimitro Kuleba, amb l’objectiu de discutir la contraofensiva de Kíiv contra Moscou. En aquesta trobada també està previst que el gegant nord-americà negociï unes noves condicions de suport amb l’exèrcit ucraïnès.