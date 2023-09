La col·laboració editorial, clau per a la literatura catalana

El president de l’associació Llegir en Català, Francesc Gil-Lluch, ha celebrat aquest dimecres que els primers deu anys de l’entitat demostrin que hi ha una manera de treballar “diferent” a partir de la col·laboració en el món editorial i que s’hagi aconseguit que la literatura catalana pugui competir “de tu a tu” amb qualsevol altra cultura. Així ho ha assegurat aquest matí durant una roda de premsa per celebrar el desè aniversari, on també ha volgut deixar clar que els resultats que han vist amb aquesta primera dècada de vida han estat una “sorpresa”. Per Llegir en Català, res de tot aquest èxit s’hauria pogut assolir sense una associació “ferma”, amb editorials “compromeses” i amb un contacte “estret” amb el sector: “Un cop ha passat el temps ho hem aconseguit”, celebra.

Aprofitant la Setmana del Llibre, des de l’entitat que aposta per la lectura en català celebraran un acte d’aniversari amb la col·laboració dels Bookhunters i, posteriorment en una data per determinar, faran una celebració pública. Durant aquesta mateixa roda de premsa, l’expresidenta de l’associació Laura Huerga també ha volgut posar en valor l’evolució del sector, la qual considera que ha estat “molt bonica i útil”. “Totes les editorials del projecte han crescut i enfortit. Ens hem fet millors, ens hem criticat i ens hem ajudat”, assenyala, afegint que “el projecte ha estat possible gràcies a la confiança i a la generositat d’uns i altres”. Qui tampoc s’ha volgut perdre la roda de premsa ha estat l’expresidenta Núria Iceta, qui ha volgut deixar molt clar que l’objectiu de l’associació no només era vendre més llibres, sinó “contribuir al conjunt del sector”.

Un moment de la roda de premsa de Llegir en Català per valorar els 10 anys / ACN

Un llarg camí per recórrer

Des de Llegir en Català estan molt satisfets amb tota la feina feta aquests últims deu anys, però són conscients que encara els queda molt camí per recórrer: “En aquests 10 anys el llibre en català ha millorat molt. Hem ampliat possibilitats, gèneres i hem sortit dels marcs clàssics de la literatura catalana”, assenyala, però són conscients que és una carrera de fons.