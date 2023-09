Registren la reforma “urgent” del Reglament per parlar català al Congrés

Aquest migdia, els grups parlamentaris al Congrés del PSOE, Sumar, PNB, BNG, ERC i EH Bildu han registrat conjuntament la modificació amb caràcter “d’urgent” del Reglament del Congrés per tal que s’hi pugui parlar i treballar amb qualsevol de les llengües oficials de l’Estat. Junts no el signa, però sí que ha avançat que el votarà. El document, de sis pàgines, al que ha tingut accés El Món, determina un termini de sis mesos per poder adaptar la cambra a la traducció dels textos que presentin els diputats, que durant aquest període hauran de presentar una traducció al castellà. El text també preveu que el Butlletí Oficial de la cambra i les actes de les sessions, encara que siguin secretes, es puguin escriure en català, euskera o gallec.

D’aquesta manera, es posa el bou davant del carro per tal de complir amb el compromís del passat 17 d’agost per configurar la Mesa del Congrés amb Francina Armengol de presidenta. De fet, era un dels punts claus, el reconeixement del català a la cambra amb igualtat de condicions que el castellà. La reforma consta d’un preàmbul amb què justifica la constitucionalitat de la reforma amb el benentès que la Carta Magna de 1978 reconeix, així com les posteriors sentències del Tribunal Constitucional, la realitat plurilingüística de l’Estat espanyol.

Parlat i escrit

La reforma proposada afegeix un apartat nou a l’article 6 del Reglament amb el qual permet que es pugui utilitzar qualsevol de les llengües oficials de l’Estat en l’activitat parlamentària ordinària, sigui escrita o oral. A més, es preveu que el Congrés posi en marxa els serveis de traducció i interpretació per fer complir aquesta norma i garantir l’ús de qualsevol de les llengües cooficials. Fins i tot, la reforma determina que les actes de les sessions s’aixecaran amb les llengües amb què hagi enraonat el diputat. En les sessions secretes, les actes taquigràfiques també seran en la llengua en la que s’hagi produït la intervenció.

Les publicacions al Butlletí Oficial de les Corts Generals també seran en les llengües cooficials. Pel que fa a les iniciatives dels diputats, durant sis mesos, els grups les hauran de presentar també en castellà. Un termini per poder executar els canvis tècnics a la cambra per garantir la reforma. El text també alerta que ben aviat es presentarà una reforma del Reglament per adoptar el llenguatge inclusiu al seu articulat.

Part de l’escrit registrat al Congrés per poder utilitzar les llengües oficials/QS

Sense la signatura de Junts

Per la seva banda, el grup parlamentari de Junts ha justificat no signar el text perquè “no formen part de cap bloc, ni som socis de ningú”. Segons ha comunicat la formació “el text que el PSOE va presentar la setmana passada i que la resta de partits va donar per bo, incloïa únicament l’ús del català sempre acompanyat de la traducció en llengua castellana”. “El que finalment s’ha registrat avui inclou les modificacions que considerem necessàries perquè pugui ser una proposta votable per al nostre grup polític”, afegeixen fonts del grup.

“No signem el text perquè no formem part de cap bloc, ni som socis de ningú”, insisteixen. “No vam acceptar la primera proposta, que és el que s’hagués registrat i aprovat si no depengués dels nostres vots”, argüeixen. En aquesta línia, Junts ressalta que sempre ha defensat que “no calia reformar el reglament”, però sí que retreu que “si volia fer aquesta reforma perquè els serveixi per justificar-se davant altres formacions polítiques, l’havien de fer bé i deixar clara una premissa: el català sempre en igualtat de condicions amb el castellà i aquest és l’eix fonamental que hem garantit”.