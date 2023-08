El català entra al rànquing de les 40 llengües més utilitzades a internet

El català ha entrat al rànquing elaborat per W3c sobre les llengües més utilitzades a internet. La llengua catalana té deu milions de parlants i no té un Estat propi a banda d’Andorra, però així i tot, s’ha colat en aquest rànquing. L’encapçalen l’anglès, utilitzat en més de la meitat de les activitats a internet, el castellà, amb un 5,3%, el rus i l’alemany (4,8 i 4,5%) i el francès (4,3%). El català es troba en el lloc 38, amb 0,1% del volum d’activitats a internet. Aquesta dada pot semblar petita, però per a una llengua com el català, que a més enfronta dificultats a internet perquè els cercadors prioritzen el castellà, és un molt bon senyal.

El català, entre les 40 llengües que es fan servir més a internet, segons un estudi de @w3c 😎 pic.twitter.com/cpS45RdPGf — Àlex Hinojo (@AlexHinojo) August 30, 2023

El català perd visibilitat a internet per l’algoritme de Google

Malgrat aquesta dada positiva que mostra l’estudi de W3c, la visibilitat del català a internet és cada vegada pitjor. Segons un estudi de la plataforma Aliança per la Presència Digital del Català dues de cada tres pàgines web en català han perdut visites a conseqüència del canvi en l’algoritme de Google, que fa que sempre es prioritzin els resultats en castellà quan hi ha diverses versions del mateix contingut en català i en castellà.

Hi ha una gran relació entre el trànsit en català i en castellà. En els 600 casos estudiats per aquesta plataforma, la versió castellana guanya una pàgina vista per cadascuna que en perd la catalana. La situació ha empitjorat aquest any i podria continuar fent-ho si l’algoritme del cercador de Google continua alterant els resultats i prioritzant una versió per sobre de l’altre. “Hi ha un canvi sobtat en la indexació a Google que permet explicar el problema”, asseguren des d’aquesta plataforma que ha constatat que el català perd independentment de la configuració d’idioma del dispositiu, el navegador i el perfil d’usuari.