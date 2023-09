Illa recepta “prudència i Constitució” per a la negociació amb Junts

El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha fet una crida a encarar les negociacions d’investidura amb “prudència, paciència, discreció i Constitució”, després que el president a l’exili, Carles Puigdemont, exposés les condicions de Junts per Catalunya en una conferència a Brussel·les. Ho ha dit aquest dimecres en declaracions telemàtiques a la premsa des de Lloret de Mar (Girona), després de visitar una escola amb l’alcalde, Adrizo Lamelas, i la diputada del PSC Esther Niubó el primer dia del curs escolar a Catalunya.

El líder dels socialistes catalans ha advertit que cal anar “amb molt de compte” en parlar sobre el que vol Catalunya perquè, segons ha subratllat “és plural” i ha assenyalat que així ho demostren els resultats dels últims comicis -en les últimes generals, municipals i autonòmiques, els socialistes van ser la força més votada-. “Generositat, tota; ingenuïtat, no“, ha afegit.

Preguntat per si el PSC ha parlat amb Carles Puigdemont o si caldria un gest dels socialistes per anar-lo a veure a Bèlgica, com ja va fer dilluns la líder de Sumar i vicepresidenta espanyola, Yolanda Díaz-, Illa s’ha limitat a respondre amb els principis de “prudència, paciència i discreció“. D’altra banda, ha fet referència a la generositat i ha recordat que els socialistes han cedit diputats a Junts perquè puguin formar un grup parlamentari al Congrés.

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres / ACN

“Avançar” dins de la Constitució

La portaveu del govern espanyol i ministra de Política Territorial en funcions, Isabel Rodríguez, ha assenyalat que “s’obren les vies del diàleg i de la política” després de la compareixença que el president a l’exili, Carles Puigdemont va oferir dimarts, i ha assenyalat que “quan arribi el moment”, el president del govern espanyol en funcions Pedro Sánchez farà el mateix que ha fet l’últim lustre al capdavant de l’executiu, que és fer servir el diàleg com a eina i la Constitució com a “instrument” per “avançar en el marc de la convivència”.

En aquest sentit, ha detallat que quan “falli” la investidura del líder del PP, el PSOE té preparat “un equipàs” per iniciar converses de cara a la conformació d’un Govern de PSOE i Sumar. “Ja està bé de dir que els socialistes estem lligats, els socialistes estem protegint Espanya i estem fent que es compleixi la Constitució a tot el territori”, ha reivindicat Rodríguez, assegurant que la Carta Magna es compleix “a tot Espanya, excepte a un lloc, al carrer Gènova i amb l’empara de Feijóo”.