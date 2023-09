Christian Gálvez parla de la futura paternitat per primera vegada

Christian Gálvez i Patricia Pardo travessen un moment molt dolç, en aquests últims mesos de l’embaràs. La presentadora d’El programa de Ana Rosa donarà la benvinguda al seu primer fill amb ell el pròxim gener, si tot va bé. Molt emocionada, ha presumit de panxeta en la seva reaparició televisiva després de les vacances i ha revelat que esperen un nen. Les càmeres d’Europa Press van captar-los junts quan ella va acabar la primera jornada de feina, el que van aprofitar per preguntar-li què opina sobre la seva futura -i primera- paternitat.

El presentador i escriptor acaba d’assabentar-se que Telecinco cancel·larà aviat el concurs que hi presenta als vespres. No obstant això, ha optat per deixar de banda la mala notícia professional i centrar-se en parlar meravelles de la seva dona. Ha confessat estar nerviós davant del gran canvi de vida que experimentarà ara quan neixi el petit.

Christian Gálvez revela com viurà la futura paternitat amb Patricia Pardo

“Estic emocionat, sí, bastant. Serà un nen, ja ho ha dit ella, i estem molt feliços. De fet, no puc estar més feliç! No sé com seré com a pare, aniré aprenent pas a pas i res, molt feliç perquè sé que aniré aprenent cosetes noves”. L’únic en què encara no s’haurien posat d’acord és en el nom del bebè: “Aquí estem… no ho tenim decidit“.

Christian Gálvez parla de la futura paternitat | Telecinco

Patricia Pardo, que ja té experiència com a mare en haver tingut dues filles de l’anterior matrimoni, confia que Christian serà un bon pare: “Ell ja em cuidava abans d’estar embarassada, però ara encara més. Estem molt bé i molt tranquils. No sé com duré matinar tant amb el nen, però de moment el meu embaràs va molt bé d’igual manera que també van ser bons els embarassos de les meves filles. Elles estan entusiasmades”.

Patricia Pardo i Christian Gálvez coincideixen a plató | Telecinco

La parella va decidir casar-se en secret quan feia molt poc temps que estaven junts. No ho han tret a la llum fins un any després d’una cerimònia que ara titllen de “molt maca“. No li donen molta importància a haver formalitzat la seva relació, per això: “En el moment en què vam decidir formar una parella i conèixer les seves filles, doncs mira… un paper més o un paper menys és igual. El més important és que estem enamorats, tot va bé i som feliços. Nosaltres mai no vam amagar res”.