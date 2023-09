Christian Gálvez habla de su futura paternidad por primera vez

Christian Gálvez y Patricia Pardo atraviesan un momento muy dulce, en estos últimos meses del embarazo. La presentadora de El programa de Ana Rosa dará la bienvenida a su primer hijo con él el próximo enero, si todo va bien. Muy emocionada, ha presumido de barriga en su reaparición televisiva después de las vacaciones y ha revelado que esperan un niño. Las cámaras de Europa Press los captaron juntos cuando ella acabó la primera jornada de trabajo, lo que aprovecharon para preguntarle qué opina sobre su futura -y primera- paternidad.

El presentador y escritor acaba de enterarse de que Telecinco cancelará pronto el concurso que presenta por la tarde. Sin embargo, ha optado por dejar de banda la mala noticia profesional y centrarse en hablar maravillas de su mujer. Ha confesado estar nervioso ante el gran cambio de vida que experimentará ahora cuando nazca el pequeño.

Christian Gálvez revela cómo vivirá la futura paternidad con Patricia Pardo

«Estoy emocionado, sí, bastante. Será un niño, ya lo ha dicho ella, y estamos muy felices. De hecho, ¡no puedo estar más feliz! No sé cómo seré como padre, iré aprendiendo paso a paso y nada, muy feliz porque sé que iré aprendiendo cositas nuevas». En lo único en que todavía no se habrían puesto de acuerdo es en el nombre del bebé: «Aquí estamos… no lo tenemos decidido«.

Christian Gálvez habla de la futura paternidad | Telecinco

Patricia Pardo, que ya tiene experiencia como madre al haber tenido dos hijas del anterior matrimonio, confía que Christian será un buen padre: «Él ya me cuidaba antes de estar embarazada, pero ahora todavía más. Estamos muy bien y muy tranquilos. No sé cómo llevaré madrugar tanto con el niño, pero de momento mi embarazo va muy bien de igual manera que también fueron buenos los embarazos de mis hijas. Ellas están entusiasmadas».

Patricia Pardo y Christian Gálvez coinciden en plató | Telecinco

La pareja decidió casarse en secreto cuando hacía muy poco tiempo que estaban juntos. No lo han sacado a la luz hasta un año después de una ceremonia que ahora tachan de «muy bonita«. No le dan mucha importancia a haber formalizado su relación, por eso: «En el momento en el que decidimos formar una pareja y conocer a sus hijas, pues mira… un papel más o un papel menos da igual. Lo importante es que estamos enamorados, todo va bien y somos felices. Nosotros nunca escondimos nada».