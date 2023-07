Almudena Cid habla después del anuncio de embarazo y boda de Christian Gálvez

Almudena Cid es, ahora mismo, la mujer más perseguida por la prensa rosa. Este fin de semana ha salido a la luz la futura paternidad de Christian Gálvez y Patricia Pardo, un embarazo que han anunciado en un mensaje bomba. Aquí, de hecho, también han aprovechado para soltar que se casaron en secreto el año pasado… cuando solo hacía seis meses que el presentador y Almudena se habían separado. Como era de esperar, la reacción de la ex gimnasta se esperaba con ansia.

Christian Gálvez y Patricia Pardo serán padres | Instagram

Ha hablado muy mal de los últimos años junto al madrileño, a quien ha acusado directamente de dejarla de malas maneras después de una relación de más de once años. Ella ha sufrido muchísimo y lo ha reconocido en un montón de entrevistas, así que era de esperar que hablara sobre el importante paso que ha hecho el ex con su nueva novia. ¿Cuál ha sido la primera publicación en Instagram que ha hecho ella desde que se ha enterado? Publicar un trozo de una intervención que ha hecho para un pódcast en la cual habla, precisamente, del drama que ha vivido a raíz de la separación.

Almudena Cid dice en una entrevista que la separación de Christian Gálvez ha sido un golpe «muy duro»

Sus primeras palabras después del anuncio del embarazo, pues, son más ataques hacia Christian Gálvez: «De lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien, de cuidarme y recuperarme de una cosa que no me esperaba que me pasara de la manera en que me ha pasado y de aceptarlo, de ver qué hay de positivo en esta circunstancia porque yo me estoy redescubriendo en muchas cosas. Me tenía olvidada. El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático viste desde fuera, pero sé qué ha sido para mí. He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad. Tienes que trabajar en algunos campos que no estabas teniendo en cuenta y que son importantes para tu desarrollo y para tú la manera de estar y de vivir».

De momento no se ha referido al embarazo en sí, pero es más que probable que lo acabe haciendo teniendo en cuenta todo lo que ha llegado a hablar sobre la separación de Christian Gálvez. Además de compartir este trozo de entrevista, ha dicho a través de las redes sociales que escribir su libro sobre la ruptura ha estado «muy terapéutico«. ¿Es esta una indirecta para dejar claro que también quiere sincerarse sobre la futura paternidad de su exmarido?

Los fans lo están deseando, puesto que el anuncio del presentador ha sido impactante. Pocos se esperaban que tuviera un hijo tan pronto con la nueva novia y, todavía menos, que digan que se casaron el año pasado cuando había pasado tan poco tiempo desde la separación de él.