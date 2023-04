Almudena Cid denuncia cómo la trataba Christian Gálvez en un escrito bomba

Almudena Cid lo ha vuelto a hacer. La exgimnasta ha concedido una entrevista en la revista ¡Hola! en la que asegura que ha superado el traumático divorcio de Christian Gálvez, una ruptura sobre la que hace más de un año que habla. Ella lo ha pasado muy mal, lo que ha asegurado en unas conversaciones con periodistas que han llegado a preocupar sus seguidores. En esta ocasión, ha ido más allá y ha soltado una retahíla de informaciones que deja en evidencia el antiguo presentador de Pasapalabra . ¿Por qué? Al dejar claro que fue muy mal marido y que no la trataba nada bien.

Le preguntaban qué busca en una nueva pareja después de todo lo que ha pasado. Lo que nadie se esperaba era que soltara una confesión que dejaría en tan mal lugar, indirectamente, a su ex: «A una nueva pareja le pido transparencia y comunicación. Yo lo que noto ahora es que si estoy mal, lo digo. No me lo trago ni tampoco lo evito. Tampoco necesito del otro. Me sorprende que se anticipen a mis deseos, que me prioricen en algún momento«. Esta supone un sonoro zasca hacia Christian Gálvez, quien parece que siempre tenía otras prioridades por encima del bienestar de su mujer.

No contenta con esto, ha proseguido: «Le pido sentir que la persona me ayude, de repente, en mi caos estructural y que no lo vea como un favor, sino como un acto de amor y que, si un día me confundo porque me he organizado mal, lo vea como una cosa anecdótica y nos podamos reír de esto. Solo pido no vivir en tensión. Necesito seguir estando relajada y siendo como yo soy». Acusación grave tras acusación grave, Almudena parece haberse quedado a gusto.

me he comprado el hola para ver lo de obregón y he sentido ESCALOFRÍOS con esta respuesta de almudena cid y lo que de ella podemos intuir sobre el pasapalabro 🚩🚩🚩 pic.twitter.com/wMaH6fmQGR — Bu (@BuArena) April 5, 2023

Almuenda Cid deja en evidencia a Christian Gálvez | Telecinco

Críticas a Christian Gálvez por las acusaciones de Almudena Cid

Era obvio que este párrafo infernal tendría respuesta. Una lectora de la revista ha publicado una captura de este fragmento en su perfil de Twitter y las palabras de Almudena Cid se han acabado viralizando. Nadie entiende cómo ha podido vivir en esta situación tantos años, teniendo en cuenta que queda claro que no ha sido nada feliz. Muchos han aprovechado para cargar contra el presentador de Telecinco: «No lo ha tenido que pasar nada bien en esta relación. Ojalá encuentre la paz consigo misma y con aquel que tenga a su lado. Nadie tendría que normalizar esta sensación«, «La cantidad de horas de terapia que ha tenido que hacer esta pobre chica por culpa del otro patán… Madre mía».

También han escrito otros mensajes similares: «Quién ha pasado por algo así, además de empatizar, es capaz de sentir dónde estuvo ella metida. No es artificial lo que dice, es totalmente lo que una persona sufre en una relación de sometimiento. Suerte que Christian la dejó, ahora tiene la oportunidad de ser libre y feliz», «Se creía más que ella. Los he visto juntos en el pueblo y él iba presumiendo de ser presentador y no quería que lo molestaran» y «Esta mujer ha ganado años de salud física y mental saliendo de esta relación. Me alegro tremendamente por ella».

Uff, pues no ha tenido que pasarlo nada bien en esa relación. Ojalá encuentre La Paz consigo misma y con quien tenga a su lado. Nadie debería normalizar esa sensación — Hasta allí mismo (@HastaAllimismo) April 5, 2023

le debe cuatro roscos ganados — Bu (@BuArena) April 5, 2023

Quien ha pasado por algo así, además de empatizar es capaz de sentir donde estuvo metida, no es artificial lo que dice, es totalmente lo que una persona en una relación de sometimiento sufre. Suerte que Christian la dejó, ahora tiene la oportunidad de ser libre y ser feliz — Kati MF 🇪🇸☀️✨ (@KatiMFdez) April 6, 2023

Se creía más que Ella,les he visto juntos en el pueblo y él iba como diciendo eh!! Que soy Presentador no me molestéis! — Maria Tobias (@MariaTobiasP) April 6, 2023