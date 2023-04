Almudena Cid denuncia com la tractava Christian Gálvez en un escrit bomba

Almudena Cid ho ha tornat a fer. L’exgimnasta ha concedit una entrevista a la revista ¡Hola! en què assegura que ha superat el traumàtic divorci de Christian Gálvez, una ruptura sobre la qual fa més d’un any que parla. Ella ho ha passat molt malament, el que ha assegurat en unes converses amb periodistes que han arribat a preocupar els seus seguidors. En aquesta ocasió, ha anat més enllà i ha deixat anar una tirallonga que deixa en evidència l’antic presentador de Pasapalabra. Per què? En deixar clar que va ser molt mal marit i que no la tractava gens bé.

Li preguntaven què busca en una nova parella després de tot el que ha passat. El que ningú no s’esperava era que deixés anar una confessió que deixaria en tan mal lloc, indirectament, al seu ex: “A una nova parella li demano transparència i comunicació. Jo el que noto ara és que si estic malament, ho dic. No m’ho empasso ni tampoc ho evito. Tampoc necessito l’altre. Em sorprèn que s’anticipin als meus desitjos, que em prioritzin en algun moment“. Aquesta suposa una sonora clatellada cap a Christian Gálvez, qui sembla que sempre tenia altres prioritats per sobre del benestar de la seva dona.

No contenta amb això, ha prosseguit: “Li demano sentir que la persona m’ajuda, de sobte, en el meu caos estructural i que no ho vegi com un favor, sinó com un acte d’amor i que, si un dia em confonc perquè m’he organitzat malament, ho vegi com una cosa anecdòtica i ens puguem riure d’això. Només demano no viure en tensió. Necessito seguir estant relaxada i sent com jo soc”. Acusació greu rere acusació greu, Almudena sembla haver-se quedat a gust.

Almuenda Cid deixa en evidència Christian Gálvez | Telecinco

Crítiques a Christian Gálvez per les acusacions d’Almudena Cid

Era obvi que aquest paràgraf infernal tindria resposta. Una lectora de la revista ha publicat una captura d’aquest fragment en el seu perfil de Twitter i les paraules d’Almudena Cid s’han acabat viralitzant. Ningú no entén com ha pogut viure en aquesta situació tants anys, tenint en compte que queda clar que no ha estat gens feliç. Molts han aprofitat per carregar contra el presentador de Telecinco: “No ho ha hagut de passar gens bé en aquesta relació. Tant de bo trobi la pau amb si mateixa i amb aquell que tingui al seu costat. Ningú no hauria de normalitzar aquesta sensació“, “La quantitat d’hores de teràpia que ha hagut de fer aquesta pobra noia per culpa de l’altre… Mare meva”.

També han escrit altres missatges similars: “Qui ha passat per alguna cosa així, a més a més d’empatitzar, és capaç de sentir on va estar ella ficada. No és artificial el que diu, és totalment el que una persona pateix en una relació de sotmetiment. Sort que el Christian la va deixar, ara té l’oportunitat de ser lliure i feliç”, “Es creia més que ella. Els he vist junts en el poble i ell anava presumint de ser presentador i no volia que el molestessin” i “Aquesta dona ha guanyat anys de salut física i mental sortint d’aquesta relació. M’alegro tremendament per ella”.

