Almudena Cid: “El dolor per la separació de Christian hi serà sempre”

Almudena Cid està disposada a confessar tot el que sent ara que han passat uns mesos des de la controvertida ruptura de Christian Gálvez. Avui protagonitza un parell de portades que es fan ressò de les declaracions que ha concedit sobre el tema, en les que reconeix que ho ha passat “molt malament” perquè ha estat una situació dramàtica: “La separació va ser com una bomba que va caure en la meva vida”. Després de 15 anys plens de moments romàntics en públic que van acabar-se de sobte, sense pràcticament cap indicació prèvia.

L’exgimnasta rítmica també ha parlat amb El Mundo, que parlava amb ella en un acte públic que aprofita per lamentar que s’hagin publicat tants articles sobre la seva ruptura: “Llegeixo les notícies i a vegades em pregunto si els periodistes saben realment què escriuen, ja que he llegit de tot. He arribat a veure publicat que jo no vull ser mare i això no és així. La gent parla de la teva vida personal sense saber. He passat un període molt difícil, encara que no sigui excepcional perquè el meu dolor no ha estat diferent al de ningú”.

“No m’està costant passar pàgina, crec que vaig molt bé però ho he passat malament. No sabia per on havia de sortir després de la bomba que va caure. El Nadal va ser dur perquè no vaig veure cap llum, estava en una foscor absoluta. Jo era una cosa que caminava, però que no sabia cap a on anar”, ha explicat.

Almudena Cid se sincera sobre la separació | Semana

Almudena Cid reconeix que la ruptura va ser una sorpresa també per a ella

En un primer moment, la família d’Almudena va començar a carregar contra Christian d’una manera molt contundent. Què en pensa ella? “Durant la ruptura em van donar moltíssim suport, encara que és cert que quan va passar el que va passar ells no entenien res. Ningú no ho entenia. Després, passat el temps, vas obtenint més informació i ho acabes entenent tot. Crec que jo em mereixia un tancament digne del que he ofert, crec que em mereixia una altra cosa. Crec que l’he arribat a perdonar, tot i que no he tingut el tancament que necessitava en aquell moment. Ara sé que el dolor sempre estarà, però ja no em genera un problema”.

La ruptura va suposar una fuetada per a ella i, amb això, ha començat a preocupar-se per ella mateixa: “Ara sé que he de canviar el patró i deixar-me cuidar”. Almudena Cid reconeix que no ha tornat a parlar amb el Christian. Per què? “Tota aquesta situació ha generat molt de dolor, però la vida és així. Sento que començo la meva vida una altra vegada”, reconeix en unes declaracions que aporten més detalls.