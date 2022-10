Almudena Cid diu que ha perdonat Christian Gálvez i parla de la ruptura

Almudena Cid i Christian Gálvez van sorprendre molt en anunciar la seva separació, la que arribava després de més d’una dècada junts i sense que s’hagués parlat prèviament de cap tipus de crisi. La ruptura no ha estat gens fàcil i l’exgimnasta ha demostrat haver-ho passat realment malament. La família tampoc no ha callat i les crítiques ferotges cap al presentador de Telecinco l’han deixat en molt mal lloc. Ara ella torna a ser notícies per les paraules que ha dedicat cap al seu ex, les que han cridat molt l’atenció.

La revista ¡Hola! ha parlat amb ella en la seva darrera aparició pública, la que ha tingut lloc pràcticament un any després de la seva ruptura. Quan tothom donava per fet que les coses havien acabat molt malament entre ells, Almudena ha reconegut que, després de tot, l’ha acabat perdonant: “Tot són processos. Primer has d’entendre que has de deixar aire quan et passen les coses i centrar tota l’atenció en tu, en què pots fer tu. El perdono“.

Almudena Cid parla del drama posterior a la ruptura amb Christian Gálvez | Europa Press

Almudena Cid reconeix que ha patit molt per culpa de la ruptura

Ara bé, reconeix que no li ha estat fàcil arribar fins a aquest punt de pau: “Primer se’t genera una inhibició de no saber què passa i després comença a entrar el so. No saps què fer amb els teus estímuls, no entens què passa… Després, a poc a poc, agafes perspectiva i entens coses que abans no entenies. Actualment estic en una nova etapa en la que em sento com algú que observa des de fora i estic orgullosa d’haver trobat la fortalesa per entendre què m’ha passat i com ho puc superar. Ara estic gaudint d’haver-me tret el pes material i de persones. Tot això deixarà de ser un problema, però no deixarà de fer mal perquè el que he passat sempre fa mal”.

Almudena Cid ha patit molt durant la ruptura i ha dedicat paraules molt dures contra l’ex, però diu que en cap moment l’ha arribat a odiar: “Jo no he transitat la ira, l’he viscut a través de la meva mare. Jo he tingut una devastació i després ho he anat col·locant tot bé. Ho estic explicant en un llibre”, revela com a exclusiva.

I per què creu que van tallar? “Jo vaig entendre malament el concepte de l’amor, entenia que s’havien de fer sacrificis i ho vaig aconseguir… mentre que, alhora, vaig descuidar moltes altres coses”.