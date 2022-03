Christian Gálvez i Almudena Cid arriben a un acord de divorci

Bones notícies per a Christian Gálvez. El presentador televisiu ha arribat a un acord de divorci amb Almudena Cid, després que s’hagi conegut que ell manté una nova relació sentimental amb la també presentadora Cristina Pardo. Segons publica la revista ‘Lecturas’, Gálvez hauria acceptat totes les peticions de l’exgimnasta amb l’únic objectiu de signar el divorci el més ràpid possible. Des del programa de Telemadrid ‘Madrid Directe Flaix’ han donat tots els detalls dels requisits privats d’aquest divorci.

Almudena Cid i Christian Gálvez – Instagram

La parella va contreure matrimoni fa més d’una dècada en règim de separació de béns i segons aquesta informació Christian Gálvez no hauria tingut cap problema en satisfer les exigències econòmiques de la seva ja exdona. El presentador, de 41 anys, hauria cedit amb un imponent paquet format per un loft a Madrid, valorat en 225.000 euros, dues places de garatge, un cotxe i una furgoneta, a més d’una quantitat de diners de la qual es desconeix la quantia exacta. Ell, per part seva, es quedarà amb la casa que compartien fins fa uns mesos a Boadilla del Monte.

Cristina Pardo | Telecinco

Punt i final a més de 14 anys d’amor

Aquest acord definitiu posa punt i final a més de 14 anys d’amor d’una forma una mica polèmica perquè arriba precisament en un moment en el qual Christian està decidit a viure la seva història d’amor amb Patricia Pardo amb total llibertat, una exposició mediàtica que no hauria caigut gens bé a l’exgimnasta. Malgrat tot, Almudena Cid està decidida a començar aquesta nova vida amb la millor dels seus somriures i bolcada en la seva feina, que s’ha convertit sens dubte en la seva millor medicina.