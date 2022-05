Declaracions sorprenents d’Almudena Cid després del divorci

Poques vegades s’havia parlat tant d’un divorci com del de Christian Gálvez i Almudena Cid. Molts consideraven la parella com una de les més consolidades entre els famosos espanyols, una estabilitat que va trencar-se de sobte i sense previ avís. La sorpresa va ser majúscula, especialment quan els familiars de la gimnasta olímpica van començar a criticar el gendre públicament. La mare li ha arribat a dir de tot, fins al punt d’acusar-lo de manipular la filla: “A Christian Gálvez li és igual si Almudena dorm al carrer“.

Almudena ha estat l’única que s’ha pronunciat fins ara, en unes declaracions una mica més suaus que les de la seva família. Ella ha estat la màxima perjudicada durant el divorci, ja que totes les propietats estaven a nom del presentador de Pasapalabra. Aquesta setmana, els fotògrafs l’han captat a Eivissa amb una actitud molt més tranquil·la que en les darreres ocasions. Preguntada per Europa Press, Almudena Cid ha reconegut que ha tret una part positiva d’aquesta separació tan traumàtica: “M’he adonar que em vaig trobar a faltar a mi mateixa. Ara sé que m’he de recuperar, he de recuperar la meva personalitat i la meva persona”.

Assegura que cada dia està una mica més recuperada d’aquesta davallada sentimental. Què li ha ajudat? La seva trajectòria esportiva, la que va generar-li moments de molta soledat: “El meu moment l’estic superant i gestionant gràcies a què en aquell món vaig viure una situació una mica semblant amb la soledat i el rebuig. No és un sentiment aliè a mi, que ja sé que en la vida hi ha lloc per a moments com aquests”.

Almudena Cid reapareix en públic | Europa Press

Deixa clar que no té ganes de tornar a enamorar-se, d’igual manera que tampoc no vol que li parlin de Christian Gálvez. L’última vegada que li van preguntar per ell va evidenciar què opina de les preguntes sobre el seu ex: “Passo paraula”, va dir en referència al programa que ha presentat en Christian durant molt de temps. Ara diu que l’única cosa que li importa és conèixer-se bé a si mateixa: “A qui he de cuidar és a mi mateixa”.

En aquests últims mesos han sorgit molts rumors que la relacionen amb altres actors, però nega estar coneixent ningú: “M’és igual què diguin sobre mi. Són els meus companys i estic feliç perquè tots m’han mostrat el seu suport. En aquest dolor he viscut tanta bellesa que la vida és així”.