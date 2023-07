Almudena Cid habla de la ruptura con Christian Gálvez y él da una noticia bomba

La ruptura entre Almudena Cid y Christian Gálvez todavía colea casi dos años después. La gimnasta ha vuelto a hablar de su relación con el presentador de televisión y cómo fue de traumático su divorcio, mientras él daba una noticia bomba que ha dejado todo el mundo con la boca abierta. «Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te querrá, que no serás actriz, que no te llamará nadie», reflexiona Cid en una entrevista con Álex Fidalgo en el podcast Lo que tú digas . «Lo primero que tratos de entender es ‘¿Por qué me ha pasado esto? ¿Por qué lo ha hecho así? ¿Por qué me ha tratado así?’. Cuando me estaba sintiendo culpable porque no sabía qué había pasado, cuando empiezas a tener información dices: ‘Deja de poner el foco en ti’”.

Mientras tanto, se ha sabido que Christian Gàlez y Patricia Pardo se casaron pocos meses después de que el presentador se divorciara de Almudena Cid y han anunciado por sorpresa que serán padres. Y eligieron el primer cumpleaños de su boda para hacerlo público. “No podemos estar más enamorados y felices esperando nuestro bebé”, explican. Los dos presentadores de Mediaset ha hecho un post compartido en el cual, para sorpresa de todo el mundo, han explicado que hace un año se casaron en secreto. «Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de cumpleaños mejor que colocar una estrella más en nuestro Campo de Estrellas».

Patricia Pardo i Christian Gálvez coinciden a plató – Telecinco

La pareja ya no se esconde de nada e incluso ha publicado unas fotografías suyas luciendo los anillos de boda y enseñando la barriga de embarazada de la presentadora. “La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida para llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió”, relatan. Y acaban el anuncio con una cita de El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”.

La confesión de Almudena Cid

En la entrevista, Almudena explica que la ruptura con Christian Gálvez le pilló por sorpresa y que llegó a pensar en suicidarse. «Hay que pensar que químicamente no estás bien, que muchos pensamientos que tienes no son razonables, que simplemente estás pensando, diciendo y actuante de una forma descontrolada, porque no puedes razonar en este estado, químicamente alterada. Aquí tiene que haber mucha gente a tu alrededor que te proteja, tener gente a tu alrededor”, reconoce. «Hay gente que actúa de forma encubierta. Si te dice una cosa, tú no pensarás lo contrario”, dice en referencia al propio Gálvez. Por eso, a pesar de todo el sufrimiento que ha vivido, está contenta de haber dejado atrás la vida que tenía con el conocido presentador de Pasapalabra, que no la trataba nada bien.