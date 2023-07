Almudena Cid parla de la ruptura amb Christian Gálvez i ell dona una notícia bomba

La ruptura entre Almudena Cid i Christian Gálvez encara cueja gairebé dos anys després. La gimnasta ha tornat a parlar de la seva relació amb el presentador de televisió i com va ser de traumàtic el seu divorci, mentre ell donava una notícia bomba que ha deixat tothom amb la boca oberta. “Creus que en la destrossa marxa tot. Tot el teu ésser, tota la teva vàlua, que ningú et voldrà, que no seràs actriu, que no et cridarà ningú”, reflexiona Cid a una entrevista amb Álex Fidalgo al podcast Lo que tú digas. “El primer que tractes d’entendre és ‘Per què m’ha passat això? Per què ho ha fet així? Per què m’ha tractat així?’. Quan m’estava sentint culpable perquè no sabia què havia passat, quan comences a tenir informació dius: ‘Deixa de posar el focus en tu’”.

Mentrestant, Christian Gàlez i Patricia Pardo, que es van casar pocs mesos després que el presentador es divorciés d’Almudena Cid, anunciaven per sorpresa que seran pares. I van triar el primer aniversari de la seva boda per fer-ho públic. “No podem estar més enamorats i feliços esperant el nostre bebè”, expliquen. Els dos presentadors de Mediaset ha fet un post compartit en el qual, per a sorpresa de tothom, han explicat que fa un any es van casar en secret. “Així lluïa el cel de Madrid el dia de les nostres noces. La vida no ha pogut fer-nos un regal d’aniversari millor que col·locar un estel més en el nostre Camp d’Estrelles.

Patricia Pardo i Christian Gálvez coincideixen a plató – Telecinco

La parella ja no s’amaga de res i fins i tot a publicat unes fotografies seves lluint els anells de boda i ensenyant la panxa d’embarassada de la presentadora. “La unió de les nostres famílies i la nostra fortalesa com a parella s’han multiplicat amb aquesta preciosa notícia. Gràcies a tots els que respecteu el nostre desig de viure’l en la intimitat, celebreu el nostre amor i transmeteu alegria i bons sentiments. Immensament agraïts a la vida per omplir de LLUM aquest CAMÍ que un dia ens va unir”, relaten. I acaben l’anunci amb una cita del Petit Príncep de Antoine de Saint-Exupéry. “Fes de la teva vida un somni i del teu somni una realitat”.

La confessió d’Almudena Cid

En l’entrevista, Almudena explica que la ruptura amb Christian Gálvez la va enxampar per sorpresa i que va arribar a pensar en suïcidar-se. “Cal pensar que químicament no estàs bé, que molts pensaments que tens no són raonables, que simplement estàs pensant, dient i actuant d’una forma descontrolada, perquè no pots raonar en aquest estat, químicament alterada. Aquí ha d’haver-hi molta gent al teu voltant que et protegeixi, tenir gent al teu voltant”, reconeix. “Hi ha gent que actua de forma encoberta. Si et diu una cosa tu no pensaràs el contrari”, diu en referència al mateix Gálvez. Per això, malgrat tot el patiment que ha viscut, està contenta d’haver deixat enrere la seva vida que tenia amb el conegut presentador de Pasapalabra, que no la tractava gens bé.