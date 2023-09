Trias: “El diàleg que ha tingut ERC és una presa de pèl”

El líder de Junts per Catalunya a l’Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, creu que dirigents d’Esquerra Republicana “no ha entès res” i ha rebutjat que Junts segueixi la mateixa estratègia negociadora que els republicans han fet aquests últims quatre anys a Madrid. “No han entès que el diàleg que ha tingut ERC és una presa de pèl“, ha sentenciat l’endemà de la conferència del president a l’exili, Carles Puigdemont, que va fixar les “condicions prèvies” per a un “acord històric“, i que ha qualificat d'”extraordinària”.

Trias ha exposat en una entrevista a Ràdio 4 que el plantejament de Junts i de Puigdemont “és diferent” al d’ERC perquè “demana unes premisses prèvies” i reclama que la negociació “ha d’anar diferent“. Per contra, el diàleg que han tingut els republicans, segons ell, “van fer l’aposta pel diàleg d’una determinada manera”, però no ha funcionat més enllà “dels indults”. Tot i això, ha afegit que “no ens hem de retreure les coses“, però ha insistit que “hi ha coses que van i hi ha coses que no van, i hem de reconèixer que això és així”.

Tot i això, s’ha mostrat partidari que l’independentisme ha d’anar junts “sempre que es pugui“, però ha admès que “no sempre es pot”. Xavier Trias creu que l’independentisme pot anar junts si “ens mantenim en una situació d’un gran respecte”. En aquest sentit, ha posat el seu exemple: “Jo volia ser alcalde amb la col·laboració d’ERC i vam tenir una relació bona”.

El president a l’exili, Carles Puigdemont, en la conferència des de Brussel·les per explicar el marc de negociació de Junts / Europa Press

“Orgullós” de Puigdemont

D’altra banda, ha lloat el discurs d'”estadista i no de partit” i de “mirada llarga” de Carles Puigdemont perquè va posar sobre la taula “una visió clara del que s’ha de fer i de com ha de ser el futur”. “Em vaig sentir orgullós de tenir un president com el president Puigdemont”, ha sentenciat, i ha remarcat que el president a l’exili fa bé acceptant el diàleg, però també fa bé “posant unes condicions clares”. “No anem als detalls petits i anem al fet gros”, ha dit; i ha afegit que “els plantejaments que fa el president són molt interessants que dona feina a qui vulgui un acord i ens dona responsabilitat a tots perquè som davant d’una situació històrica que pot marcar un abans i un després”.

La imprudència de Felipe González

A Xavier Trias li fa una “certa pena” la reacció “imprudent” de Felipe González, que va carregar contra el PSOE perquè considera que negociar amb Junts és erosionar del pacte constitucional i va advertir que l’amnistia i l’autodeterminació “no tenen cabuda” en la Constitució. Així, el líder de Junts al consistori barceloní creu que “s’està equivocant i hauria de ser un dels impulsors de la bona entesa“. També li fa “molta pena” veure el paper que fa el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, entorn de la negociació perquè “el conec, però no el conec”. “Crec que està absolutament equivocat”, ha reblat.