Primera protesta dels docents: “Sense una bona educació tindrem un país mort”

Una Plaça Urquinaona a mig omplir ha donat el tret de sortida a la manifestació dels docents aquest dimecres coincidint amb l’inici del curs escolar. USTEC, La Intersindical i la CGT han convocat aquesta vaga el primer dia de curs per protestar contra la gestió del Departament d’Educació, amb qui no han arribat a un pacte per a desconvocar l’aturada. Així, la manifestació ha arrencat a les dotze del migdia en aquesta icònica plaça de la capital catalana, i avançarà fins a la Plaça Sant Jaume per demostrar davant l’edifici de la Generalitat el “descontentament” que acumulen els docents després d’onze anys de retallades.

La portaveu nacional d’USTEC, Iolanda Segura, ha lamentat que el canvi de conseller no hagi suposat “cap canvi més enllà d’un polític per un altre” i ha assegurat que, fins i tot, ha causat la paralització de les negociacions, que ja tenien avançades amb Josep Gonzàlez Cambray després d’anys de conflicte. “Amb la manifestació d’avui volem mostrar el descontentament dels docents i denunciar el menyspreu i falta de respecte que vivim”, ha denunciat la portaveu del sindicat majoritari en educació, que ha afegit que la convocatòria d’una mesa sectorial aquest dimarts “com si no passés res” va afegir indignació al col·lectiu.

“La consellera se salta el mandat del Parlament”

Sobre el baix seguiment de la vaga, que a les dotze del migdia era d’un 0,89% amb les dades d’un 61,27% dels centres, Segura ha assegurat que “no és el que més ens preocupa” perquè la intenció era fer una vaga “simbòlica” per llençar un missatge que “s’ha vist clarament”. En aquest sentit, Ingrid Chavarría, portaveu de la CGT Ensenyament, ha explicat que l’educació pública “està en crisi” i per això han sortit a “lluitar als carrers”. “Tots els partits van votar a favor de revertir les retallades i la consellera s’està saltant el mandat del Parlament. Exigim dignificar la professió i l’accés al coneixement per a totes les classes”, ha reblat abans d’afegir que continuaran mobilitzant-se fins que això es garanteixi.

Per la seva banda, el portaveu de La Intersindical Educació, Marc Martorell, ha reivindicat la quantitat d’assistents a la manifestació i ha advertit que no deixaran de lluitar fins a aconseguir “una educació en català i de qualitat” així com el “retorn de la democràcia als centres”. “Considerem que un país sense una escola de qualitat és un país ferit de mort“, ha advertit abans de prometre noves mobilitzacions si Anna Simó no s’avé a arribar a un acord.

La protesta dels docents en el primer dia de curs / I.N

El curs comença amb una protesta a Via Augusta i una vaga el primer dia

Els tres sindicats que han convocat la vaga per començar el curs ja van protagonitzar una acció de protesta aquest dilluns a les portes del Departament d’Educació. Després de la roda de premsa de la consellera Anna Simó per informar sobre les novetats per a aquest curs, els sindicats van tallar la Via Augusta d’imprevist i al crit d'”Anna Simó, així no”. Dimarts, es van aixecar de la mesa sectorial en constatar que el departament no els oferia “res nou” i aquest dimecres han tornat a sortir al carrer en una manifestació no gaire multitudinària des de la plaça d’Urquinaona fins a la Plaça Sant Jaume.

Entre les línies vermelles per arribar a un acord hi ha el reconeixement del deute pels estadis deixats de cobrar i un termini de cobrament, l’equiparació salarial per al professorat de l’FP, i la reducció de dues hores lectives per als majors de 55 anys. La resposta del Departament, que caldrà esperar a veure el pressupost del 2024, no és suficient per als sindicats, que prometen un curs mogut en cas que no s’arribi a un acord.